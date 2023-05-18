В Госдуме предложили разрешить пересдачу ЕГЭ летом

Вице-спикер Госдумы Чернышов: школьникам стоит разрешить пересдавать ЕГЭ летом
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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, парта, школа, подготовка к егэ, сдача егэ
Во время экзамена школьники испытывают большой стресс, рассказал Борис Чернышов Фото:

В России следует разрешить пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) через три месяца после его проведения, а не через год. Такое обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал в обращении Борис Чернышов, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что в России остро ощущается нехватка профессиональных кадров.

В письме вице-спикер Госдумы подчеркнул, что большинство школьников жалуется на стресс перед сдачей ЕГЭ. Это связано с большой ответственностью, ведь изменить свои результаты можно только через год. Возможность пересдать экзамен в тот же год позволит снизить напряжение.

В 2022 году Борис Чернышов предложил увеличить количество пересдач ЕГЭ. В том году он также отметил, что школьники испытывают сильный стресс из-за экзамена. Каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь, заявлял Чернышов.

Ранее стало известно, что в экзамен по истории будет включена тема специальной военной операции на Украине. Это произойдет после того, как обновленные учебники дойдут до всех российских школ, передает телеканал 360.

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В России следует разрешить пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) через три месяца после его проведения, а не через год. Такое обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов. «В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть возможность организации пересдачи единого государственного экзамена в год его проведения, а именно в течение трех месяцев перед началом нового учебного года», — написал в обращении Борис Чернышов, его слова приводит ТАСС. Он подчеркнул, что в России остро ощущается нехватка профессиональных кадров. В письме вице-спикер Госдумы подчеркнул, что большинство школьников жалуется на стресс перед сдачей ЕГЭ. Это связано с большой ответственностью, ведь изменить свои результаты можно только через год. Возможность пересдать экзамен в тот же год позволит снизить напряжение. В 2022 году Борис Чернышов предложил увеличить количество пересдач ЕГЭ. В том году он также отметил, что школьники испытывают сильный стресс из-за экзамена. Каждый второй ребенок уверен, что от результата ЕГЭ, который сдается единожды, зависит вся его дальнейшая жизнь, заявлял Чернышов. Ранее стало известно, что в экзамен по истории будет включена тема специальной военной операции на Украине. Это произойдет после того, как обновленные учебники дойдут до всех российских школ, передает телеканал 360.
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