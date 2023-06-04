В предгорьях Зигальги Катав-Ивановского района (Челябинская область) началось обустройство Большой уральской тропы. Как рассказали в пресс-службе одноименного нацпарка, волонтеры нанесли маркировку на примыкающем к заповедной территории участке.
«Бело-оранжевые метки появились на примыкающем к „Зигальге“ отрезке. Часть Большой Уральской тропы пройдет по территории нацпарка», — отметили в учреждении.
Работы в парке начнут, когда будет снят запрет на посещение лесов. Кроме нанесения бело-оранжевых меток, обустройство продолжают специалисты «Зигальги». На поляне на берегу Юрюзани планируют обустроить стоянку для туристов-сплавщиков. В настоящее время такой вид отдыха затруднен: уровень воды из-за долгого отсутствия дождей опустился до критических отметок.
В нацпарке туристы, которые пройдут по Большой уральской тропе, увидят горные тундры Поперечной. Путешественники смогут восхититься панорамами, которые открываются с вершины горы.
Тропа пройдет по территории четырех регионов: Свердловской и Челябинской областей, Башкортостану и Пермскому краю. Маршрут протянется с юга на север. Инициатором обустройства стала некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма».
Обустройство тропы начали с предгорий Зигальги
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Работы непосредственно в нацпарке начнутся после снятия запрета на его посещение
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Метки можно будет увидеть на протяжении более тысячи километров
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
На поляне на берегу Юрюзани обустроят стоянку для сплавщиков
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
В настоящее время сплавляться проблематично из-за низкого уровня воды в реке
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
По тропе туристы смогут подняться высокого в горы и увидеть климат тундры
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
По пути следования можно сделать приют и отдохнуть в уютных домиках
В предгорьях Зигальги Катав-Ивановского района (Челябинская область) началось обустройство Большой уральской тропы. Как рассказали в пресс-службе одноименного нацпарка, волонтеры нанесли маркировку на примыкающем к заповедной территории участке. «Бело-оранжевые метки появились на примыкающем к „Зигальге“ отрезке. Часть Большой Уральской тропы пройдет по территории нацпарка», — отметили в учреждении. Работы в парке начнут, когда будет снят запрет на посещение лесов. Кроме нанесения бело-оранжевых меток, обустройство продолжают специалисты «Зигальги». На поляне на берегу Юрюзани планируют обустроить стоянку для туристов-сплавщиков. В настоящее время такой вид отдыха затруднен: уровень воды из-за долгого отсутствия дождей опустился до критических отметок. В нацпарке туристы, которые пройдут по Большой уральской тропе, увидят горные тундры Поперечной. Путешественники смогут восхититься панорамами, которые открываются с вершины горы. Тропа пройдет по территории четырех регионов: Свердловской и Челябинской областей, Башкортостану и Пермскому краю. Маршрут протянется с юга на север. Инициатором обустройства стала некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма».