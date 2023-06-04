04 июня 2023
03 июня 2023

В челябинском лесу начали обустраивать туристскую тропу УрФО. Фото

В Катав-Ивановском районе начали обустраивать Большую туристскую тропу УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, турист, заповедник, природа, горы
Тропа свяжет между собой четыре региона РФ Фото:

В предгорьях Зигальги Катав-Ивановского района (Челябинская область) началось обустройство Большой уральской тропы. Как рассказали в пресс-службе одноименного нацпарка, волонтеры нанесли маркировку на примыкающем к заповедной территории участке.

«Бело-оранжевые метки появились на примыкающем к „Зигальге“ отрезке. Часть Большой Уральской тропы пройдет по территории нацпарка», — отметили в учреждении.

Работы в парке начнут, когда будет снят запрет на посещение лесов. Кроме нанесения бело-оранжевых меток, обустройство продолжают специалисты «Зигальги». На поляне на берегу Юрюзани планируют обустроить стоянку для туристов-сплавщиков. В настоящее время такой вид отдыха затруднен: уровень воды из-за долгого отсутствия дождей опустился до критических отметок.

В нацпарке туристы, которые пройдут по Большой уральской тропе, увидят горные тундры Поперечной. Путешественники смогут восхититься панорамами, которые открываются с вершины горы.

Тропа пройдет по территории четырех регионов: Свердловской и Челябинской областей, Башкортостану и Пермскому краю. Маршрут протянется с юга на север. Инициатором обустройства стала некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма».

Обустройство тропы начали с предгорий Зигальги
Обустройство тропы начали с предгорий Зигальги
Фото:
Работы непосредственно в нацпарке начнутся после снятия запрета на его посещение
Работы непосредственно в нацпарке начнутся после снятия запрета на его посещение
Фото:
Метки можно будет увидеть на протяжении более тысячи километров
Метки можно будет увидеть на протяжении более тысячи километров
Фото:
На поляне на берегу Юрюзани обустроят стоянку для сплавщиков
На поляне на берегу Юрюзани обустроят стоянку для сплавщиков
Фото:
В настоящее время сплавляться проблематично из-за низкого уровня воды в реке
В настоящее время сплавляться проблематично из-за низкого уровня воды в реке
Фото:
По тропе туристы смогут подняться высокого в горы и увидеть климат тундры
По тропе туристы смогут подняться высокого в горы и увидеть климат тундры
Фото:
По пути следования можно сделать приют и отдохнуть в уютных домиках
По пути следования можно сделать приют и отдохнуть в уютных домиках
Фото:

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В предгорьях Зигальги Катав-Ивановского района (Челябинская область) началось обустройство Большой уральской тропы. Как рассказали в пресс-службе одноименного нацпарка, волонтеры нанесли маркировку на примыкающем к заповедной территории участке. «Бело-оранжевые метки появились на примыкающем к „Зигальге“ отрезке. Часть Большой Уральской тропы пройдет по территории нацпарка», — отметили в учреждении. Работы в парке начнут, когда будет снят запрет на посещение лесов. Кроме нанесения бело-оранжевых меток, обустройство продолжают специалисты «Зигальги». На поляне на берегу Юрюзани планируют обустроить стоянку для туристов-сплавщиков. В настоящее время такой вид отдыха затруднен: уровень воды из-за долгого отсутствия дождей опустился до критических отметок. В нацпарке туристы, которые пройдут по Большой уральской тропе, увидят горные тундры Поперечной. Путешественники смогут восхититься панорамами, которые открываются с вершины горы. Тропа пройдет по территории четырех регионов: Свердловской и Челябинской областей, Башкортостану и Пермскому краю. Маршрут протянется с юга на север. Инициатором обустройства стала некоммерческая организация «Лаборатория внутреннего туризма».
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