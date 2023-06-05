Солиста «Три дня дождя» после сорванного концерта в Екатеринбурге сравнили с Кобейном

Солист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов такой же зависимый, как и Честер Беннингтон из Linkin Park, Курт Кобейн из Nirvana и репер Eminem (Маршалл Брюс Мэтерс III). Об этом сообщили в лейбле IZBA.
«Да, он такой же зависимый, как и Честер [Беннингтон] из Linkin Park, Курт Кобейн, Эминем и другие. У многих из них несчастливый финал, но мы стараемся сделать все, чтобы Глебу исполнилось 28 [лет] в феврале», — написал представитель лейбла в telegram-канале IZBA.
Ранее солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге. Артист лежал на полу и не мог петь песни. После этого его отправили в клинику на лечение. Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заступилась за Викторова и добавила, чтобы тот обязательно принес свои извинения. После концерта музыкальный проект «Три Дня Дождя» временно закрыли. Представители лейбла заявили, что Глеб Викторов принесет извинения фанатам, когда ему станет лучше.
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