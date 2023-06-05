Суд приостановил работу заведения, где свердловчане заразились сальмонеллезом

В Тавде суд на 60 дней закрыл ресторан «Хотей», где люди заразились сальмонеллезом

06 июня 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Суд закрыл ресторан «Хотей» на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тавдинский районный суд на 60 дней приостановил деятельность ресторана японской кухни «Хотей», где 24 человека заразились острой кишечной инфекцией, поев роллы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Деятельность ресторана „Хотей“ приостановлена на 60 суток», — пишет пресс-служба Тавдинского районного суда в соцсетях. Срок наказания исчислен с момента фактического приостановления деятельности заведения, то есть с 29 мая. Владелицу ресторана Марину Куку признали виновной в совершении административного правонарушения за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, а также их хранении и реализации. Инцидент произошел 25 мая в Тавде. Несколько посетителей ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что заразились сальмонеллезом в ресторане «Хотей» 24 человека. Ранее URA.RU писало, что 13 свердловчан заразились сальмонеллезом, поев роллы, которые заказали в «Ебидоеби». Однако в службе доставки компании заявили, что знают лишь о десяти случаях.

Тавдинский районный суд на 60 дней приостановил деятельность ресторана японской кухни «Хотей», где 24 человека заразились острой кишечной инфекцией, поев роллы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Деятельность ресторана „Хотей“ приостановлена на 60 суток», — пишет пресс-служба Тавдинского районного суда в соцсетях. Срок наказания исчислен с момента фактического приостановления деятельности заведения, то есть с 29 мая. Владелицу ресторана Марину Куку признали виновной в совершении административного правонарушения за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, а также их хранении и реализации. Инцидент произошел 25 мая в Тавде. Несколько посетителей ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что заразились сальмонеллезом в ресторане «Хотей» 24 человека. Ранее URA.RU писало, что 13 свердловчан заразились сальмонеллезом, поев роллы, которые заказали в «Ебидоеби». Однако в службе доставки компании заявили, что знают лишь о десяти случаях.