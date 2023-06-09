«Ведомости»: в новых регионах РФ систематизируют работу СМИ

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Работа СМИ в новых регионах будет систематизирована Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Об этом сообщили источники, близкие к властям новых регионов Российской Федерации.

«Ситуация такова, что события в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ, но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам. Необходимо создать в каждом регионе свой канал проверенной верифицированной информации, который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории», — передают информацию источников «Ведомости».

Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «повесткой созидания». Источник сообщает так же, что работа в данном направлении уже ведется и в каждом новом регионе созданы информагентства. Консультационную поддержку новым СМИ будут оказывать федеральные журналисты.

В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.

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В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Об этом сообщили источники, близкие к властям новых регионов Российской Федерации. «Ситуация такова, что события в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ, но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам. Необходимо создать в каждом регионе свой канал проверенной верифицированной информации, который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории», — передают информацию источников «Ведомости». Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «повесткой созидания». Источник сообщает так же, что работа в данном направлении уже ведется и в каждом новом регионе созданы информагентства. Консультационную поддержку новым СМИ будут оказывать федеральные журналисты. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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