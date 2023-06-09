«Ведомости»: в новых регионах РФ систематизируют работу СМИ

09 июня 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Работа СМИ в новых регионах будет систематизирована Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Об этом сообщили источники, близкие к властям новых регионов Российской Федерации. «Ситуация такова, что события в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ, но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам. Необходимо создать в каждом регионе свой канал проверенной верифицированной информации, который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории», — передают информацию источников «Ведомости». Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «повесткой созидания». Источник сообщает так же, что работа в данном направлении уже ведется и в каждом новом регионе созданы информагентства. Консультационную поддержку новым СМИ будут оказывать федеральные журналисты. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях планируется создание единого информационного пространства. Об этом сообщили источники, близкие к властям новых регионов Российской Федерации. «Ситуация такова, что события в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ, но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам. Необходимо создать в каждом регионе свой канал проверенной верифицированной информации, который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории», — передают информацию источников «Ведомости». Уточняется, что повестка должна быть наполнена социально-экономической тематикой и «повесткой созидания». Источник сообщает так же, что работа в данном направлении уже ведется и в каждом новом регионе созданы информагентства. Консультационную поддержку новым СМИ будут оказывать федеральные журналисты. В ходе спецоперации на Украине в состав РФ вошли Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР. Жители этих территорий проголосовали на референдуме за присоединение к России.