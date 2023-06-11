11 июня 2023

Екатеринбуржцев позвали плести сети для бойцов на СВО. Фото

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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , маскировочная сеть, маскировочная сетка
Ежедневно сети плетут до 12 волонтеров, однако работы еще много Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жителей Екатеринбурга позвали плести маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. В волонтерском проекте «Народная сеть» рассказали корреспонденту URA.RU, что за два месяца удалось сплести около 20 экземпляров, однако работы еще много.

«Начиная с апреля изготовлено 20 маскировочных сетей, 15 из них уже отправили на фронт спецоперации. Ежедневно над созданием сетей работают от трех до 12 волонтеров. Впереди еще много работы», — рассказали в волонтерском проекте «Народная сеть».

По словам активистов, участие принимают люди разных возрастов — школьники, студенты и пенсионеры. Желающих помочь волонтерам ждут по адресу переулок Университетский,7 первый этаж, аудитория 4110, а также на третьем этаже в торговом центре «Омега».

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Жителей Екатеринбурга позвали плести маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. В волонтерском проекте «Народная сеть» рассказали корреспонденту URA.RU, что за два месяца удалось сплести около 20 экземпляров, однако работы еще много. «Начиная с апреля изготовлено 20 маскировочных сетей, 15 из них уже отправили на фронт спецоперации. Ежедневно над созданием сетей работают от трех до 12 волонтеров. Впереди еще много работы», — рассказали в волонтерском проекте «Народная сеть». По словам активистов, участие принимают люди разных возрастов — школьники, студенты и пенсионеры. Желающих помочь волонтерам ждут по адресу переулок Университетский,7 первый этаж, аудитория 4110, а также на третьем этаже в торговом центре «Омега».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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