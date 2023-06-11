Ежедневно сети плетут до 12 волонтеров, однако работы еще много Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителей Екатеринбурга позвали плести маскировочные сети для участников спецоперации на Украине. В волонтерском проекте «Народная сеть» рассказали корреспонденту URA.RU, что за два месяца удалось сплести около 20 экземпляров, однако работы еще много.

«Начиная с апреля изготовлено 20 маскировочных сетей, 15 из них уже отправили на фронт спецоперации. Ежедневно над созданием сетей работают от трех до 12 волонтеров. Впереди еще много работы», — рассказали в волонтерском проекте «Народная сеть».

По словам активистов, участие принимают люди разных возрастов — школьники, студенты и пенсионеры. Желающих помочь волонтерам ждут по адресу переулок Университетский,7 первый этаж, аудитория 4110, а также на третьем этаже в торговом центре «Омега».

Фото: волонтерский проект «Народная сеть»

Фото: волонтерский проект «Народная сеть»