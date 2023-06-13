13 июня 2023

Свердловчан напугали учения силовиков в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полиция участвует в тренировке совместно с другими службами Фото:

Жителей Нижнего Тагила напугала новость об учениях силовиков на улице Алтайской, 31, где, по легенде правоохранителей, обрушился этаж. Об этом URA.RU сообщил местный житель.

«Расходятся слухи, что в Нижнем Тагиле на улице Алтайской, 31 обрушение третьего этажа», — сообщил собеседник агентства. По данным источника URA.RU, в тренировке принимают участие сотрудники полиции и специальных служб. По легенде силовиков, в здании произошло ЧП.

В управляющей компании «Тагил-сити» URA.RU пояснили, что в здании проходят учения. «Была проведена тренировка», — кратко ответили корреспонденту в Единой дежурно-диспетчерской службе в Нижнем Тагиле, воздержавшись от иных комментариев. Представитель свердловского ГУ МЧС на момент публикации не ответил на вопрос URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Нижнего Тагила напугала новость об учениях силовиков на улице Алтайской, 31, где, по легенде правоохранителей, обрушился этаж. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «Расходятся слухи, что в Нижнем Тагиле на улице Алтайской, 31 обрушение третьего этажа», — сообщил собеседник агентства. По данным источника URA.RU, в тренировке принимают участие сотрудники полиции и специальных служб. По легенде силовиков, в здании произошло ЧП. В управляющей компании «Тагил-сити» URA.RU пояснили, что в здании проходят учения. «Была проведена тренировка», — кратко ответили корреспонденту в Единой дежурно-диспетчерской службе в Нижнем Тагиле, воздержавшись от иных комментариев. Представитель свердловского ГУ МЧС на момент публикации не ответил на вопрос URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...