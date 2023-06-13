Свердловчан напугали учения силовиков в Нижнем Тагиле

Жителей Нижнего Тагила напугала новость об учениях силовиков на улице Алтайской, 31, где, по легенде правоохранителей, обрушился этаж. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«Расходятся слухи, что в Нижнем Тагиле на улице Алтайской, 31 обрушение третьего этажа», — сообщил собеседник агентства. По данным источника URA.RU, в тренировке принимают участие сотрудники полиции и специальных служб. По легенде силовиков, в здании произошло ЧП.
В управляющей компании «Тагил-сити» URA.RU пояснили, что в здании проходят учения. «Была проведена тренировка», — кратко ответили корреспонденту в Единой дежурно-диспетчерской службе в Нижнем Тагиле, воздержавшись от иных комментариев. Представитель свердловского ГУ МЧС на момент публикации не ответил на вопрос URA.RU.
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