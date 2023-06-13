13 июня 2023

Челябинцы нашли скелет при строительстве садового дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие МБУ «Институт гражданской безопасности». Челябинск, череп, скелет
Останки нашли при возведении фундамента дома Фото:

В деревне Камышинка (Челябинская область) местные жители нашли скелет человека при строительстве садового дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Жители закладывали фундамент будущего строения. На глубине около полуметра ими были найдены скелетированные останки человека», — рассказал источник.

По данным URA.RU, личность человека пока не установлена. Причина смерти также выясняется.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В деревне Камышинка (Челябинская область) местные жители нашли скелет человека при строительстве садового дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Жители закладывали фундамент будущего строения. На глубине около полуметра ими были найдены скелетированные останки человека», — рассказал источник. По данным URA.RU, личность человека пока не установлена. Причина смерти также выясняется. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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