Челябинцы нашли скелет при строительстве садового дома

Останки нашли при возведении фундамента дома
В деревне Камышинка (Челябинская область) местные жители нашли скелет человека при строительстве садового дома. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Жители закладывали фундамент будущего строения. На глубине около полуметра ими были найдены скелетированные останки человека», — рассказал источник.
По данным URA.RU, личность человека пока не установлена. Причина смерти также выясняется.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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