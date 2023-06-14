В Копейске спасатели сняли ребенка с дерева. Фото

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Ребенку потребовалась помощь спасателей Фото:

В Копейске (Челябинская область) спасателям пришлось снимать с дерева ребенка. Дети решили посоревноваться, кто выше залезет. Победитель спуститься вниз самостоятельно не смог, сообщают очевидцы в соцсети.

«Инцидент произошел в Копейске по проспекту Славы. Дети решили посоревноваться, кто дальше залезет на дерево», — пишут очевидцы в группе «Копейск (В)Теме|Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Один из мальчишек залез выше всех, но спуститься обратно самостоятельно не смог. Сотрудников МЧС вызвали жильцы соседнего дома, которые услышали громкий крик ребенка. Спасатели благополучно спустили мальчика вниз.

Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области, на вызов приезжала бригада Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Ребенка сняли с дерева по трехколенной лестнице.

Ранее в Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь.

Ребенка сняли с дерева по трехколенной лестнице
Ребенка сняли с дерева по трехколенной лестнице

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В Копейске (Челябинская область) спасателям пришлось снимать с дерева ребенка. Дети решили посоревноваться, кто выше залезет. Победитель спуститься вниз самостоятельно не смог, сообщают очевидцы в соцсети. «Инцидент произошел в Копейске по проспекту Славы. Дети решили посоревноваться, кто дальше залезет на дерево», — пишут очевидцы в группе «Копейск (В)Теме|Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Один из мальчишек залез выше всех, но спуститься обратно самостоятельно не смог. Сотрудников МЧС вызвали жильцы соседнего дома, которые услышали громкий крик ребенка. Спасатели благополучно спустили мальчика вниз. Как рассказали URA.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области, на вызов приезжала бригада Копейского пожарно-спасательного гарнизона. Ребенка сняли с дерева по трехколенной лестнице. Ранее в Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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