Текслер подписал соглашение с «Газпром нефтью» на ПМЭФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

«Газпром нефть» обеспечит предприятия Челябинской области автомобильными и индустриальными маслами. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией правительство региона подписало 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила URA.RU пресс-служба правительства.

«Правительство региона и „Газпром нефть“ заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве подписан в рамках ПМЭФ», — уточнили в пресс-службе.

Продукцию в Челябинскую область будут поставлять с Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Их ассортимент насчитывает свыше 1 тысячи видов сертифицированных масел.

Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к высокоточному сервису предиктивной диагностики. Искусственный интеллект системы анализирует показатели работающего масла и дает рекомендации по обслуживанию систем.