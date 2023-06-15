«Газпром нефть» обеспечит предприятия Челябинской области автомобильными и индустриальными маслами. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией правительство региона подписало 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила URA.RU пресс-служба правительства.
«Правительство региона и „Газпром нефть“ заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве подписан в рамках ПМЭФ», — уточнили в пресс-службе.
Продукцию в Челябинскую область будут поставлять с Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Их ассортимент насчитывает свыше 1 тысячи видов сертифицированных масел.
Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к высокоточному сервису предиктивной диагностики. Искусственный интеллект системы анализирует показатели работающего масла и дает рекомендации по обслуживанию систем.
Соглашение о сотрудничестве с подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с гендиректором «Газпром нефти» Александром Дюковым (справа)
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
«Газпром нефть» обеспечит предприятия Челябинской области автомобильными и индустриальными маслами. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией правительство региона подписало 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила URA.RU пресс-служба правительства. «Правительство региона и „Газпром нефть“ заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве подписан в рамках ПМЭФ», — уточнили в пресс-службе. Продукцию в Челябинскую область будут поставлять с Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Их ассортимент насчитывает свыше 1 тысячи видов сертифицированных масел. Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к высокоточному сервису предиктивной диагностики. Искусственный интеллект системы анализирует показатели работающего масла и дает рекомендации по обслуживанию систем.