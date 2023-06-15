«Газпром нефть» поставит челябинским предприятиям высокотехнологичные масла. Фото

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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, текслер алексей
Текслер подписал соглашение с «Газпром нефтью» на ПМЭФ Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

«Газпром нефть» обеспечит предприятия Челябинской области автомобильными и индустриальными маслами. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией правительство региона подписало 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила URA.RU пресс-служба правительства.

«Правительство региона и „Газпром нефть“ заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве подписан в рамках ПМЭФ», — уточнили в пресс-службе.

Продукцию в Челябинскую область будут поставлять с Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Их ассортимент насчитывает свыше 1 тысячи видов сертифицированных масел.

Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к высокоточному сервису предиктивной диагностики. Искусственный интеллект системы анализирует показатели работающего масла и дает рекомендации по обслуживанию систем.

Соглашение о сотрудничестве с подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с гендиректором «Газпром нефти» Александром Дюковым (справа)
Соглашение о сотрудничестве с подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с гендиректором «Газпром нефти» Александром Дюковым (справа)
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«Газпром нефть» обеспечит предприятия Челябинской области автомобильными и индустриальными маслами. Соглашение о стратегическом партнерстве с компанией правительство региона подписало 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила URA.RU пресс-служба правительства. «Правительство региона и „Газпром нефть“ заключили соглашение о поставках автомобильных и индустриальных масел. Документ о стратегическом партнерстве подписан в рамках ПМЭФ», — уточнили в пресс-службе. Продукцию в Челябинскую область будут поставлять с Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти». Их ассортимент насчитывает свыше 1 тысячи видов сертифицированных масел. Кроме того, компания предоставит предприятиям региона доступ к высокоточному сервису предиктивной диагностики. Искусственный интеллект системы анализирует показатели работающего масла и дает рекомендации по обслуживанию систем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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