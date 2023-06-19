Мэр Екатеринбурга повторно взялся за давнюю проблему, которую освещала Собчак

Екатеринбуржцам, живущим без горячей воды более года, пообещали ее вернуть к отопительному сезону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Екатеринбурга снабдит жителей дома по улице Патриса Лумумбы, 2 теплой водой. Об этом рассказал мэр города Алексей Орлов.

Горожане больше года не могут стабильно пользоваться теплоснабжением. Из-за чего один из жильцов дома в июле 2022 года устроил протест-акцию — лег посреди дороги на оживленном перекрестке и просил подключить горячую воду в доме, дабы привлечь внимание властей. Через пару дней проблему жителей осветила журналистка Ксения Собчак, раскритиковав мэра города. Позже жителям дома, сидевшим год без горячей воды, устранили проблему. Но потом воду снова отключили.

«Через социальные сети ко мне обратились жители дома № 2 по улице Патрисы Лумумбы. У них пропала горячая вода. Дом уже давно у меня на заметке, потому что решить его коммунальные проблемы непросто. Он запитан через инфраструктуру Минобороны, трубопровод сильно изношен и находится в ветхом состоянии. Вкладывать муниципальные средства в ремонт и реконструкцию мы не имеем права. Осенью было принято решение создавать „обход“», — написал в своем telegram-канале Алексей Орлов.

С 14 июня 2023 года в доме увеличили температуру до горячей воды до 50 градусов, что не является нормой (температура воды в горячих кранах должна быть не меньше 60 градусов). В настоящее время проводится конкурс по подборы подрядчика для строительства нового участка тепловой сети. Закончить строительные работы планируется до отопительного сезона.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец устроил акцию из-за отсутствия в его доме горячей воды. После чего журналистка Ксения Собчак осветила проблему горожан. Сразу после этого жильцам дома подключили горячую воду, но через время вновь отключили.