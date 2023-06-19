Челябинская пенсионерка подарила бойцам СВО автомобиль умершего мужа. Фото

20 июня 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Пенсионерка передала бойцам на фронт автомобиль «УАЗ» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пенсионерка из поселка Северный Нагайбакского района (Челябинская область) отдала автомобиль бойцам на СВО. «УАЗ» принадлежал ее супругу, который недавно ушел из жизни. «Жительница Северного Мария Максимова после смерти мужа решила отдать его автомобиль „УАЗ“ бойцам, проходящим службу в зоне спецоперации. По ее просьбе их дети связались с волонтерами из Магнитогорска, которые забрали автомобиль», — сообщила газета «Всходы». Волонтеры отремонтировали автомобиль: перекрасили, усилили узлы. 18 июня автомобиль отправился на фронт. Кроме «УАЗа» семьи Максимовых бойцам отправились еще два автомобиля из Магнитогорска. Пенсионерка отдала бойцам автомобиль умершего супруга Фото: telegram-канал «Газета Всходы»

Пенсионерка из поселка Северный Нагайбакского района (Челябинская область) отдала автомобиль бойцам на СВО. «УАЗ» принадлежал ее супругу, который недавно ушел из жизни. «Жительница Северного Мария Максимова после смерти мужа решила отдать его автомобиль „УАЗ“ бойцам, проходящим службу в зоне спецоперации. По ее просьбе их дети связались с волонтерами из Магнитогорска, которые забрали автомобиль», — сообщила газета «Всходы». Волонтеры отремонтировали автомобиль: перекрасили, усилили узлы. 18 июня автомобиль отправился на фронт. Кроме «УАЗа» семьи Максимовых бойцам отправились еще два автомобиля из Магнитогорска.