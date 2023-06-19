19 июня 2023

Челябинская пенсионерка подарила бойцам СВО автомобиль умершего мужа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы. Курган, уаз, день победы, 9 мая
Пенсионерка передала бойцам на фронт автомобиль «УАЗ» Фото:

Пенсионерка из поселка Северный Нагайбакского района (Челябинская область) отдала автомобиль бойцам на СВО. «УАЗ» принадлежал ее супругу, который недавно ушел из жизни.

«Жительница Северного Мария Максимова после смерти мужа решила отдать его автомобиль „УАЗ“ бойцам, проходящим службу в зоне спецоперации. По ее просьбе их дети связались с волонтерами из Магнитогорска, которые забрали автомобиль», — сообщила газета «Всходы».

Волонтеры отремонтировали автомобиль: перекрасили, усилили узлы. 18 июня автомобиль отправился на фронт. Кроме «УАЗа» семьи Максимовых бойцам отправились еще два автомобиля из Магнитогорска.

Пенсионерка отдала бойцам автомобиль умершего супруга
Пенсионерка отдала бойцам автомобиль умершего супруга
Фото:

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Пенсионерка из поселка Северный Нагайбакского района (Челябинская область) отдала автомобиль бойцам на СВО. «УАЗ» принадлежал ее супругу, который недавно ушел из жизни. «Жительница Северного Мария Максимова после смерти мужа решила отдать его автомобиль „УАЗ“ бойцам, проходящим службу в зоне спецоперации. По ее просьбе их дети связались с волонтерами из Магнитогорска, которые забрали автомобиль», — сообщила газета «Всходы». Волонтеры отремонтировали автомобиль: перекрасили, усилили узлы. 18 июня автомобиль отправился на фронт. Кроме «УАЗа» семьи Максимовых бойцам отправились еще два автомобиля из Магнитогорска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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