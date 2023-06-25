В Челябинске водителям, доставляющим продукты в рестораны на Кировке, ограничили движение

26 июня 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Для доставки продуктов обозначили промежуток с 8:00 до 11:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске водителям, доставляющим продукты в кафе и рестораны на Кировке, ограничили движение. Подвоз теперь можно осуществлять только с 8:00 до 11:00, сообщил 26 июня замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на аппаратном совещании. «Проведена работа по установлению графика доставки продуктов в организации, находящиеся на пешеходной части улицы Кирова. Подвоз возможен с 8:00 до 11:00», — уточнил Постнов. Ранее автомобилисты снесли ограждения, чтобы въехать на главную пешеходную улицу Челябинска — Кировку. Об этом стало известно 6 июня из доклада замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова на аппаратном совещании. Ограждения восстановили. Глава города Наталья Котова поручила определить график доставки.

В Челябинске водителям, доставляющим продукты в кафе и рестораны на Кировке, ограничили движение. Подвоз теперь можно осуществлять только с 8:00 до 11:00, сообщил 26 июня замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов на аппаратном совещании. «Проведена работа по установлению графика доставки продуктов в организации, находящиеся на пешеходной части улицы Кирова. Подвоз возможен с 8:00 до 11:00», — уточнил Постнов. Ранее автомобилисты снесли ограждения, чтобы въехать на главную пешеходную улицу Челябинска — Кировку. Об этом стало известно 6 июня из доклада замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова на аппаратном совещании. Ограждения восстановили. Глава города Наталья Котова поручила определить график доставки.