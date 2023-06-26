Волонтеры из ХМАО застряли по дороге на Донбасс из-за мятежа Пригожина

27 июня 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Волонтерам пришлось менять маршрут и пересаживаться на поезд Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Волонтеры добровольческого гуманитарного корпуса ХМАО застряли по дороге в Донбасс из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. «Волонтеры застряли по дороге в Макеевку. Из-за мятежа Пригожина отменили автобус, на котором они должны были добраться до Луганска. Но, говорят, все обошлось. Позже они все же добрались до места», — сообщил источник. Руководитель штаба добровольцев Югры Светлана Басова подтвердила журналисту URA.RU информацию о том, что волонтеры столкнулись с трудностями из-за событий, связанных с частной армией Пригожина. «Сейчас все в порядке. Ребята после отмены автобуса пересели на поезд и добрались до места назначения. Ничего страшного не произошло», — сообщила Басова. Ранее URA.RU сообщало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. После опровержения МО обвинений он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия частной армии изменой и предательством.

Волонтеры добровольческого гуманитарного корпуса ХМАО застряли по дороге в Донбасс из-за мятежа предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом URA.RU сообщил источник из окружного политического истеблишмента. «Волонтеры застряли по дороге в Макеевку. Из-за мятежа Пригожина отменили автобус, на котором они должны были добраться до Луганска. Но, говорят, все обошлось. Позже они все же добрались до места», — сообщил источник. Руководитель штаба добровольцев Югры Светлана Басова подтвердила журналисту URA.RU информацию о том, что волонтеры столкнулись с трудностями из-за событий, связанных с частной армией Пригожина. «Сейчас все в порядке. Ребята после отмены автобуса пересели на поезд и добрались до места назначения. Ничего страшного не произошло», — сообщила Басова. Ранее URA.RU сообщало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном Минобороны РФ. После опровержения МО обвинений он объявил о марше на Ростов-на-Дону и Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия частной армии изменой и предательством.