Ревизоров КСП Челябинской области обеспечат формой

Ношение формы укажет на принадлежность служащего к КСП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоров Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области обеспечат форменной одеждой. Как заявил на заседании ЗСО председатель палаты Алексей Лошкин, целью этого шага является указание на принадлежность сотрудников к организации. На сессии заксобрания 29 июня внесены изменения в региональный закон о КСП, передает корреспондент URA.RU.

«Закон установит вопрос обеспечения председателя, заместителя председателя, аудиторов и государственных гражданских служащих КСП форменной одеждой. Это позволит повысить статус служащих», — заявил Лошкин.

Средства на пошив предложено использовать по статье текущего содержания КСП. Депутаты отметили, что в настоящее время большинство контрольно-надзорных органов обеспечиваются форменной одеждой. Парламентарии считают, что форменная одежда повысит статус органа финконтроля, позволит идентифицировать региональных ревизоров при их проверках муниципалитетов там, где соответствующие полномочия переданы на областной уровень.

Ношение формы будет иметь и значение для самих сотрудников КСП. Она поможет, заявили в заксобрании, обеспечить внутренний самоконтроль членов палаты, помогая им соизмерять свои поступки с высокими требованиями к профессии. Среди других преимуществ назвали единство внутри коллектива, укрепление дисциплины, создание комфорта, поскольку форменная одежда отвечает требованиям защищенности для проведения осмотров на местах, например, на земельных участках, объектах незавершенного строительства.

Депутаты проголосовали за документ единогласно. Изменения в закон о КСП приняты сразу в трех чтениях.