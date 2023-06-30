Губернатор назвал подставными ростовчан, поддерживающих армию Пригожина в день мятежа

Жители Ростова-на-Дону не могли одобрять действия бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Объятия и просьбы о совместном фотографировании были «инсинуациями самих вагнеровцев». С таким заявлением выступил Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«Жители Ростова, которые поддерживали армию Пригожина, были подставными», — передает слова Голубева «Лента.ру». Губернатор также предположил, что часть мятежников, возможно, не была одета в военную форму, что могло создавать путаницу и недопонимание у граждан.
Ранее Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес Минобороны и обвинил ведомство в ударах по позициям своих бойцов. Минобороны опровергла эти обвинения. В результате бойцы частной армии Пригожина пересекли границы России и вошли в Ростов-на-Дону.
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