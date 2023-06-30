Губернатор назвал подставными ростовчан, поддерживающих армию Пригожина в день мятежа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, голубев василий, госсовет
Ростовчане не могли поддерживать действия частной армии Евгения Пригожина, заявил Василий Голубев Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Жители Ростова-на-Дону не могли одобрять действия бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Объятия и просьбы о совместном фотографировании были «инсинуациями самих вагнеровцев». С таким заявлением выступил Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Жители Ростова, которые поддерживали армию Пригожина, были подставными», — передает слова Голубева «Лента.ру». Губернатор также предположил, что часть мятежников, возможно, не была одета в военную форму, что могло создавать путаницу и недопонимание у граждан.

Ранее Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес Минобороны и обвинил ведомство в ударах по позициям своих бойцов. Минобороны опровергла эти обвинения. В результате бойцы частной армии Пригожина пересекли границы России и вошли в Ростов-на-Дону.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Ростова-на-Дону не могли одобрять действия бойцов частной армии бизнесмена Евгения Пригожина. Объятия и просьбы о совместном фотографировании были «инсинуациями самих вагнеровцев». С таким заявлением выступил Губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Жители Ростова, которые поддерживали армию Пригожина, были подставными», — передает слова Голубева «Лента.ру». Губернатор также предположил, что часть мятежников, возможно, не была одета в военную форму, что могло создавать путаницу и недопонимание у граждан. Ранее Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес Минобороны и обвинил ведомство в ударах по позициям своих бойцов. Минобороны опровергла эти обвинения. В результате бойцы частной армии Пригожина пересекли границы России и вошли в Ростов-на-Дону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...