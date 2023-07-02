Пермячка осталась должна 300 тысяч рублей за автомобиль, которым не пользовалась

03 июля 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Авто было продано третьим лицам, а деньги продавец перевел на чужую карту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми осталась должна 300 тысяч рублей за то, что оформила на себя чужой автомобиль по просьбе друга дочери. Пермячка подписала фиктивный договор купли-продажи машины, автомобилем не пользовалась. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Ответчице привезли документы, она расписалась в заполненном договоре купли-продажи в графе „покупатель“. Учитывая, что ответчиком не исполнено обязательство об оплате транспортного средства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость автомобиля BMW ХЗ, указанная в договоре купли-продажи в размере 300000 рублей», — говорится в решении. Тот самый друг дочери (в решении суда указано, что его зовут Григорий) воспользовался доверчивостью женщины. На самом деле он продал автомобиль третьим лицам, а деньги от продажи вывел на чужую карту. Он попросил мать знакомой подписать договор, сославшись на свою плохую кредитную историю. В этом договоре в графе «продавец» уже стояла подпись настоящего собственника. Она и обратилась в суд, обнаружив исчезновение и автомобиля, и Григория. Теперь фиктивная покупательница (мать дочери, другом которой приходится Григорий) должна ей 300 тысяч.

Жительница Перми осталась должна 300 тысяч рублей за то, что оформила на себя чужой автомобиль по просьбе друга дочери. Пермячка подписала фиктивный договор купли-продажи машины, автомобилем не пользовалась. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Ответчице привезли документы, она расписалась в заполненном договоре купли-продажи в графе „покупатель“. Учитывая, что ответчиком не исполнено обязательство об оплате транспортного средства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость автомобиля BMW ХЗ, указанная в договоре купли-продажи в размере 300000 рублей», — говорится в решении. Тот самый друг дочери (в решении суда указано, что его зовут Григорий) воспользовался доверчивостью женщины. На самом деле он продал автомобиль третьим лицам, а деньги от продажи вывел на чужую карту. Он попросил мать знакомой подписать договор, сославшись на свою плохую кредитную историю. В этом договоре в графе «продавец» уже стояла подпись настоящего собственника. Она и обратилась в суд, обнаружив исчезновение и автомобиля, и Григория. Теперь фиктивная покупательница (мать дочери, другом которой приходится Григорий) должна ей 300 тысяч.