02 июля 2023

Пермячка осталась должна 300 тысяч рублей за автомобиль, которым не пользовалась

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Авто было продано третьим лицам, а деньги продавец перевел на чужую карту Фото:

Жительница Перми осталась должна 300 тысяч рублей за то, что оформила на себя чужой автомобиль по просьбе друга дочери. Пермячка подписала фиктивный договор купли-продажи машины, автомобилем не пользовалась. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Ответчице привезли документы, она расписалась в заполненном договоре купли-продажи в графе „покупатель“. Учитывая, что ответчиком не исполнено обязательство об оплате транспортного средства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость автомобиля BMW ХЗ, указанная в договоре купли-продажи в размере 300000 рублей», — говорится в решении.

Тот самый друг дочери (в решении суда указано, что его зовут Григорий) воспользовался доверчивостью женщины. На самом деле он продал автомобиль третьим лицам, а деньги от продажи вывел на чужую карту. Он попросил мать знакомой подписать договор, сославшись на свою плохую кредитную историю. В этом договоре в графе «продавец» уже стояла подпись настоящего собственника. Она и обратилась в суд, обнаружив исчезновение и автомобиля, и Григория. Теперь фиктивная покупательница (мать дочери, другом которой приходится Григорий) должна ей 300 тысяч.

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Жительница Перми осталась должна 300 тысяч рублей за то, что оформила на себя чужой автомобиль по просьбе друга дочери. Пермячка подписала фиктивный договор купли-продажи машины, автомобилем не пользовалась. Об этом сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Ответчице привезли документы, она расписалась в заполненном договоре купли-продажи в графе „покупатель“. Учитывая, что ответчиком не исполнено обязательство об оплате транспортного средства, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию стоимость автомобиля BMW ХЗ, указанная в договоре купли-продажи в размере 300000 рублей», — говорится в решении. Тот самый друг дочери (в решении суда указано, что его зовут Григорий) воспользовался доверчивостью женщины. На самом деле он продал автомобиль третьим лицам, а деньги от продажи вывел на чужую карту. Он попросил мать знакомой подписать договор, сославшись на свою плохую кредитную историю. В этом договоре в графе «продавец» уже стояла подпись настоящего собственника. Она и обратилась в суд, обнаружив исчезновение и автомобиля, и Григория. Теперь фиктивная покупательница (мать дочери, другом которой приходится Григорий) должна ей 300 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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