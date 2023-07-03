Свердловчанин получил 17 лет колонии за убийство женщины-инвалида и разбой

04 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

53-летнего жителя Белоярского района признали виновным в убийстве и разбое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд вынес приговор жителю Белоярского района Свердловской области, который убил знакомую 64-летнюю женщину-инвалида в поселке Гагарском, чтобы похитить ценные вещи. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако собранных по делу доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. 53-летний Андрей Трясцин признан виновным по статьям УК РФ „Разбой“ и „Убийство“. Ему назначено наказание в виде 17 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в суде. После выхода из колонии мужчина будет ограничен в действиях на два года. Как удалось доказать следствию, 31 мая прошлого года Андрей Трясцин пришел в гости к 64-летней знакомой, которая является инвалидом и передвигается на коляске, и решил убить ее и завладеть ценными вещами. Мужчина нанес хозяйке квартиры многочисленные ранения. От полученных травм женщина сразу скончалась. После этого убийца украл из дома 30 тысяч рублей и три мобильных телефона, рассказывают обстоятельства трагедии в СУ СКР по Свердловской области. «Данный рецидивист был задержан 6 июня 2022 года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска. За плечами у задержанного уже имелась судимость. В частности, в сентябре 2021 года он был приговорен к 250 часам обязательных работ за совершение кражи», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд вынес приговор жителю Белоярского района Свердловской области, который убил знакомую 64-летнюю женщину-инвалида в поселке Гагарском, чтобы похитить ценные вещи. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе Свердловского областного суда. «В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако собранных по делу доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора. 53-летний Андрей Трясцин признан виновным по статьям УК РФ „Разбой“ и „Убийство“. Ему назначено наказание в виде 17 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в суде. После выхода из колонии мужчина будет ограничен в действиях на два года. Как удалось доказать следствию, 31 мая прошлого года Андрей Трясцин пришел в гости к 64-летней знакомой, которая является инвалидом и передвигается на коляске, и решил убить ее и завладеть ценными вещами. Мужчина нанес хозяйке квартиры многочисленные ранения. От полученных травм женщина сразу скончалась. После этого убийца украл из дома 30 тысяч рублей и три мобильных телефона, рассказывают обстоятельства трагедии в СУ СКР по Свердловской области. «Данный рецидивист был задержан 6 июня 2022 года в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска. За плечами у задержанного уже имелась судимость. В частности, в сентябре 2021 года он был приговорен к 250 часам обязательных работ за совершение кражи», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.