Экс-губернатора Буркова решили втянуть в разборки на екатеринбургских выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, бурков александр
Версии о степени вовлеченности Александра Буркова в переговоры разнятся Фото:

Бывшего губернатора Омской области Александра Буркова попытались привлечь к переговорам вокруг формирования списка «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Причем повлиять на лидера партии Сергея Миронова Буркова просили как союзники мэра Алексея Орлова, так и сторона оппонирующего ему миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»).

«Но Бурков отказался [участвовать]», — рассказал источник URA.RU. По его словам, Бурков дал понять, что не хочет портить отношения ни с Кочетковым, который до отъезда Буркова в Омск в 2017 году поддерживал его политические проекты, ни с дружественными горадминистрации миллиардерами. Бурков покинул кресло главы региона 29 марта. До назначения губернатором он десять лет представлял Свердловскую область в Госдуме и был фронтменом эсеров региона.

При этом второй источник агентства, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Бурков в ситуацию вмешивался — но на уровне советов. Якобы своему давнему товарищу, депутату Госдумы Андрею Кузнецову, нынешнему главе областной ячейки СР, он рекомендовал работать с теми, кто больше денег предложит.

В разговоре с URA.RU Кузнецов информацию о каком-либо участии Буркова опроверг. Сам экс-губернатор на звонок корреспондента (по имеющемуся номеру телефона) и сообщение в мессенджере не ответил.

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Переговоры вокруг «Справедливой России» длились несколько месяцев. Кочетков рассматривал эту партию как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам мэра Алексея Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники (например, вице-мэр по политике Сергей Плахотин), так и олигархи, еще в конце прошлого года решившие поддержать Орлова. И в итоге сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока».

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Бывшего губернатора Омской области Александра Буркова попытались привлечь к переговорам вокруг формирования списка «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга. Причем повлиять на лидера партии Сергея Миронова Буркова просили как союзники мэра Алексея Орлова, так и сторона оппонирующего ему миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). «Но Бурков отказался [участвовать]», — рассказал источник URA.RU. По его словам, Бурков дал понять, что не хочет портить отношения ни с Кочетковым, который до отъезда Буркова в Омск в 2017 году поддерживал его политические проекты, ни с дружественными горадминистрации миллиардерами. Бурков покинул кресло главы региона 29 марта. До назначения губернатором он десять лет представлял Свердловскую область в Госдуме и был фронтменом эсеров региона. При этом второй источник агентства, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Бурков в ситуацию вмешивался — но на уровне советов. Якобы своему давнему товарищу, депутату Госдумы Андрею Кузнецову, нынешнему главе областной ячейки СР, он рекомендовал работать с теми, кто больше денег предложит. В разговоре с URA.RU Кузнецов информацию о каком-либо участии Буркова опроверг. Сам экс-губернатор на звонок корреспондента (по имеющемуся номеру телефона) и сообщение в мессенджере не ответил. Переговоры вокруг «Справедливой России» длились несколько месяцев. Кочетков рассматривал эту партию как основную площадку для выдвижения кандидатов, которые не состоят в «Единой России» или проиграли во внутрипартийных праймериз кандидатам мэра Алексея Орлова. И, по слухам, «покупка» Кочетковым эсеров была даже согласована губернатором Евгением Куйвашевым. Но впоследствии на Кузнецова надавили — как чиновники (например, вице-мэр по политике Сергей Плахотин), так и олигархи, еще в конце прошлого года решившие поддержать Орлова. И в итоге сделка сорвалась. Теперь Кочеткову придется вести своих людей в гордуму через сбор подписей (проверять их будет подконтрольная Орлову Ленинская ТИК) или от «Яблока».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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