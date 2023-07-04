Оружие стоимостью 2,5 млн рублей экс-депутата ГД Язева выставили на торги

На торгах продают ружье и карабины Beretta, а также ружье Benelli и другое оружие Валерия Язева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный управляющий экс-депутата Госдумы Валерия Язева, которого признали банкротом, выставила на торги его оружие. Всего в списке девять лотов — пистолеты, ружья и карабины общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Заявки от участников торгов начали принимать в начале июня, закончится прием 11 июля. Сами торги пройдут в формате закрытого аукциона 17 июля.

На продажу выставили девять лотов — имущество экс-депутата Госдумы Валерия Язева. Самое дорогое — карабин Blaser R93 калибра 30-06 SPR с дополнительным стволом стоимостью 1 млн рублей. Также в списке на продажу карабин Blaser R93 с дополнительным стволом (681 тысяча рублей), ружье Beretta (280 тысяч рублей), карабин Beretta CX4 Storm (243 тысячи), ружье Benelli Super Vinci Optifade (235 тысяч), ружье Benelli Raffaelo Delux (217 тысяч), карабин Anschutz 1730 (122 тысячи рублей), пистолет Streamer 2014 (21 тысяча) и пистолет ПБ-4-2 «Оса» (6500 рублей).

Ранее на торги выставили драгоценности компании «Ювелиры Урала», которая входила в группу предприятий Язева. С молотка планируют пустить золотые и серебряные браслеты, кольца, колье, серьги, сувениры, столовое серебро.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятия Язева имели прибыль, пока он являлся депутатом Госдумы пять созывов подряд — с 1997 по 2016 год. Уже после сложения депутатских полномочий в 2018 году «Совкомбанк» подал иск о банкротстве парламентария. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей.

В августе 2020 года Язева признали банкротом и начались процедуры банкротства компаний, аффилированных с Язевым: ООО «Атоммашкомплекс УЭХК», ООО «Управляющая компания «Ява», ОАО «Ювелиры Урала», ООО «Ява-Холдинг» и ООО «Ява Строй».