Над Озерском установили бесполетную зону для предотвращения диверсий

В городе запретили запускать беспилотные летательные аппараты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) с 5 июля запретили запускать беспилотники и дроны, создав тем самым бесполетную зону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», данные ограничения введены для предотвращения диверсионно-террористических актов на территории городского округа.

«В городе запрещено применение беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров и дронов. Использование лицом воздушного пространства в городе является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

Для желающих заснять город с высоты в компании посоветовали ознакомиться с инструкцией, в которой расписан весь регламент получения разрешения на полеты. В случае несанкционированных запусков летательные аппараты будут принудительно возвращены на землю.