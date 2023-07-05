Над Озерском установили бесполетную зону для предотвращения диверсий

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Знак "Бесполетная зона" на Красной площади. Москва, знак бесполетная зона
В городе запретили запускать беспилотные летательные аппараты Фото:

В Озерске (Челябинская область) с 5 июля запретили запускать беспилотники и дроны, создав тем самым бесполетную зону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», данные ограничения введены для предотвращения диверсионно-террористических актов на территории городского округа.

«В городе запрещено применение беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров и дронов. Использование лицом воздушного пространства в городе является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

Для желающих заснять город с высоты в компании посоветовали ознакомиться с инструкцией, в которой расписан весь регламент получения разрешения на полеты. В случае несанкционированных запусков летательные аппараты будут принудительно возвращены на землю.

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В Озерске (Челябинская область) с 5 июля запретили запускать беспилотники и дроны, создав тем самым бесполетную зону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФГУП «ПО «Маяк», данные ограничения введены для предотвращения диверсионно-террористических актов на территории городского округа. «В городе запрещено применение беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров и дронов. Использование лицом воздушного пространства в городе является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная ответственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Для желающих заснять город с высоты в компании посоветовали ознакомиться с инструкцией, в которой расписан весь регламент получения разрешения на полеты. В случае несанкционированных запусков летательные аппараты будут принудительно возвращены на землю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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