Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, разместил на Headhunter описание вакансии менеджера по продажам автомобилей корпоративным клиентам. Сотруднику обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей.
«Вакансия от „Сатурн-Р“ в Перми. Обязанности — продажи автомобилей, проведение мониторинга рынка сбыта, выявление спроса на машины и обслуживание. Также нужно выявлять организации, ориентированные на приобретение автомобилей, участвовать в коммерческих сделках и вести документы. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии.
Среди условий называются социальные гарантии, комфортный график работы, возможность профессионального развития и карьерного роста в холдинге, а также дружный коллектив. При наличии собственного автомобиля, сотрудник получит корпоративные привилегии на его ремонт и обслуживание. Местом работы назван автосалон на Шоссе Космонавтов.
Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием, развивающим собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Новгороде. Продажами автомобилей занимается подразделение компании ООО «Сатурн-Р-Авто». Основным учредителем холдинга является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что в его бизнес-империи никогда не задерживали заработные платы, а сам миллиардер живет скромнее многих своих сотрудников.
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