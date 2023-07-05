Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч

05 июля 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Холдингу требуется менеджер по продажам автомобилей корпоративным клиентам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, разместил на Headhunter описание вакансии менеджера по продажам автомобилей корпоративным клиентам. Сотруднику обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей. «Вакансия от „Сатурн-Р“ в Перми. Обязанности — продажи автомобилей, проведение мониторинга рынка сбыта, выявление спроса на машины и обслуживание. Также нужно выявлять организации, ориентированные на приобретение автомобилей, участвовать в коммерческих сделках и вести документы. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Среди условий называются социальные гарантии, комфортный график работы, возможность профессионального развития и карьерного роста в холдинге, а также дружный коллектив. При наличии собственного автомобиля, сотрудник получит корпоративные привилегии на его ремонт и обслуживание. Местом работы назван автосалон на Шоссе Космонавтов. Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием, развивающим собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Новгороде. Продажами автомобилей занимается подразделение компании ООО «Сатурн-Р-Авто». Основным учредителем холдинга является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что в его бизнес-империи никогда не задерживали заработные платы, а сам миллиардер живет скромнее многих своих сотрудников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, разместил на Headhunter описание вакансии менеджера по продажам автомобилей корпоративным клиентам. Сотруднику обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей. «Вакансия от „Сатурн-Р“ в Перми. Обязанности — продажи автомобилей, проведение мониторинга рынка сбыта, выявление спроса на машины и обслуживание. Также нужно выявлять организации, ориентированные на приобретение автомобилей, участвовать в коммерческих сделках и вести документы. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Среди условий называются социальные гарантии, комфортный график работы, возможность профессионального развития и карьерного роста в холдинге, а также дружный коллектив. При наличии собственного автомобиля, сотрудник получит корпоративные привилегии на его ремонт и обслуживание. Местом работы назван автосалон на Шоссе Космонавтов. Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием, развивающим собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Новгороде. Продажами автомобилей занимается подразделение компании ООО «Сатурн-Р-Авто». Основным учредителем холдинга является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что в его бизнес-империи никогда не задерживали заработные платы, а сам миллиардер живет скромнее многих своих сотрудников.