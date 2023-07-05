Холдинг пермского миллиардера ищет сотрудника на зарплату в 200 тысяч

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, москвич 3, бортовой компьютер
Холдингу требуется менеджер по продажам автомобилей корпоративным клиентам Фото:

Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, разместил на Headhunter описание вакансии менеджера по продажам автомобилей корпоративным клиентам. Сотруднику обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей.

«Вакансия от „Сатурн-Р“ в Перми. Обязанности — продажи автомобилей, проведение мониторинга рынка сбыта, выявление спроса на машины и обслуживание. Также нужно выявлять организации, ориентированные на приобретение автомобилей, участвовать в коммерческих сделках и вести документы. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии.

Среди условий называются социальные гарантии, комфортный график работы, возможность профессионального развития и карьерного роста в холдинге, а также дружный коллектив. При наличии собственного автомобиля, сотрудник получит корпоративные привилегии на его ремонт и обслуживание. Местом работы назван автосалон на Шоссе Космонавтов.

Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием, развивающим собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Новгороде. Продажами автомобилей занимается подразделение компании ООО «Сатурн-Р-Авто». Основным учредителем холдинга является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что в его бизнес-империи никогда не задерживали заработные платы, а сам миллиардер живет скромнее многих своих сотрудников.

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Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий пермскому миллиардеру Александру Репину, разместил на Headhunter описание вакансии менеджера по продажам автомобилей корпоративным клиентам. Сотруднику обещают платить зарплату до 200 тысяч рублей. «Вакансия от „Сатурн-Р“ в Перми. Обязанности — продажи автомобилей, проведение мониторинга рынка сбыта, выявление спроса на машины и обслуживание. Также нужно выявлять организации, ориентированные на приобретение автомобилей, участвовать в коммерческих сделках и вести документы. Уровень зарплаты — до 200 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансии. Среди условий называются социальные гарантии, комфортный график работы, возможность профессионального развития и карьерного роста в холдинге, а также дружный коллектив. При наличии собственного автомобиля, сотрудник получит корпоративные привилегии на его ремонт и обслуживание. Местом работы назван автосалон на Шоссе Космонавтов. Пермский холдинг «Сатурн-Р» является многопрофильным предприятием, развивающим собственную сеть автосалонов в Перми, Кургане и Нижнем Новгороде. Продажами автомобилей занимается подразделение компании ООО «Сатурн-Р-Авто». Основным учредителем холдинга является бизнесмен Александр Репин, владеющий десятками фирм с оборотом около 35 млрд рублей. Ранее Репин рассказывал, что в его бизнес-империи никогда не задерживали заработные платы, а сам миллиардер живет скромнее многих своих сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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