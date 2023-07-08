В Екатеринбурге «Песняры» почтили память основателя своего ансамбля. Видео

09 июля 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Музыканты ансамбля прибыли в преддверии «Иннопрома» Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге у ККТ «Космос» участники белорусского ансамбля «Песняры» возложили цветы к памятнику основателю коллектива, уроженцу Свердловска, Владимиру Мулявину. Музыканты посетили город в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. «У памятника артисты исполнили песню „А ў полі вярба“. По словам художественного руководителя ансамбля „Песняры“ Романа Козырева, эту композицию особенно любил Владимир Мулявин», — рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик.

В Екатеринбурге у ККТ «Космос» участники белорусского ансамбля «Песняры» возложили цветы к памятнику основателю коллектива, уроженцу Свердловска, Владимиру Мулявину. Музыканты посетили город в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. «У памятника артисты исполнили песню „А ў полі вярба“. По словам художественного руководителя ансамбля „Песняры“ Романа Козырева, эту композицию особенно любил Владимир Мулявин», — рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик.