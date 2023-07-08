08 июля 2023

В Екатеринбурге «Песняры» почтили память основателя своего ансамбля. Видео

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КТЦ Югра-Классик. Ханты-Мансийск, гитара, музыка
Музыканты ансамбля прибыли в преддверии «Иннопрома» Фото:

В Екатеринбурге у ККТ «Космос» участники белорусского ансамбля «Песняры» возложили цветы к памятнику основателю коллектива, уроженцу Свердловска, Владимиру Мулявину. Музыканты посетили город в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«У памятника артисты исполнили песню „А ў полі вярба“. По словам художественного руководителя ансамбля „Песняры“ Романа Козырева, эту композицию особенно любил Владимир Мулявин», — рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик.

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В Екатеринбурге у ККТ «Космос» участники белорусского ансамбля «Песняры» возложили цветы к памятнику основателю коллектива, уроженцу Свердловска, Владимиру Мулявину. Музыканты посетили город в преддверии Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. «У памятника артисты исполнили песню „А ў полі вярба“. По словам художественного руководителя ансамбля „Песняры“ Романа Козырева, эту композицию особенно любил Владимир Мулявин», — рассказали в telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страна-партнер мероприятия в этом году Белоруссия. Среди статусных гостей — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьер-министра Беларуси Роман Головченко и его заместитель Петр Пархомчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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