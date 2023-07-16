16 июля 2023

В Пермском крае табачный магазин наказали за рекламу вейпов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, курение, студенты, вейп, электронная сигарета, айкос
Реклама табака и устройств для употребления никотиновой продукции запреещна законом Фото:

В Чусовом Пермского края мэрия пожаловалась в УФАС на рекламу табачных изделий. В ведомстве претензии к магазину, который разметил рекламу на фасаде здания, признали обоснованной, а владельца торговой точки оштрафовали.

«Пермское УФАС оштрафовало владелицу табачного магазина за незаконную рекламу вейпов. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к товарам и продвижению на рынке», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По закону реклама табака, кальянов и других устройств для потребления никотиносодержащих веществ запрещена. Поэтому на предпринимательницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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В Чусовом Пермского края мэрия пожаловалась в УФАС на рекламу табачных изделий. В ведомстве претензии к магазину, который разметил рекламу на фасаде здания, признали обоснованной, а владельца торговой точки оштрафовали. «Пермское УФАС оштрафовало владелицу табачного магазина за незаконную рекламу вейпов. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к товарам и продвижению на рынке», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По закону реклама табака, кальянов и других устройств для потребления никотиносодержащих веществ запрещена. Поэтому на предпринимательницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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