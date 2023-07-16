В Пермском крае табачный магазин наказали за рекламу вейпов

Реклама табака и устройств для употребления никотиновой продукции запреещна законом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Чусовом Пермского края мэрия пожаловалась в УФАС на рекламу табачных изделий. В ведомстве претензии к магазину, который разметил рекламу на фасаде здания, признали обоснованной, а владельца торговой точки оштрафовали.

«Пермское УФАС оштрафовало владелицу табачного магазина за незаконную рекламу вейпов. В тексте рекламы упоминалось название этого магазина и его ассортимент с целью привлечь внимание к товарам и продвижению на рынке», — сообщает ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По закону реклама табака, кальянов и других устройств для потребления никотиносодержащих веществ запрещена. Поэтому на предпринимательницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.