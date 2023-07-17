На ЕКАД водитель бензовоза врезался в машину возле электростанции. Фото, видео

17 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Водитель бензовоза выехал на встречную полосу и врезался в Nissan (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе электростанции водитель бензовоза столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидца, из-за аварии перекрыли дорогу в сторону Перми. «На ЕКАД в районе ТЭЦ произошло ДТП. В сторону Перми полностью перекрыли полосу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. К публикации прикрепили фотографию, на которой видно перевернутый бензовоз на базе МАЗ и разбитый автомобиль. Очевидец сообщает, что недалеко от этих машин стоит еще одна. «Там как минимум три машины разбились», — добавил он. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что водитель МАЗа ехал из Березовского в сторону дублера Сибирского тракта, он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. «Пострадал водитель легковой машины, его увезли в екатеринбургскую больницу №36», — добавили в ведомстве. При этом дорога в Пермь не перекрыта, пояснили сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. «Нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе боковой интервал и безопасную дистанцию», — призвали автоинспекторы. В аварии пострадал водитель Nissan Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», https://t.me/incekb

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе электростанции водитель бензовоза столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидца, из-за аварии перекрыли дорогу в сторону Перми. «На ЕКАД в районе ТЭЦ произошло ДТП. В сторону Перми полностью перекрыли полосу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. К публикации прикрепили фотографию, на которой видно перевернутый бензовоз на базе МАЗ и разбитый автомобиль. Очевидец сообщает, что недалеко от этих машин стоит еще одна. «Там как минимум три машины разбились», — добавил он. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что водитель МАЗа ехал из Березовского в сторону дублера Сибирского тракта, он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. «Пострадал водитель легковой машины, его увезли в екатеринбургскую больницу №36», — добавили в ведомстве. При этом дорога в Пермь не перекрыта, пояснили сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. «Нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе боковой интервал и безопасную дистанцию», — призвали автоинспекторы.