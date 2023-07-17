На ЕКАД водитель бензовоза врезался в машину возле электростанции. Фото, видео

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Водитель бензовоза выехал на встречную полосу и врезался в Nissan (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе электростанции водитель бензовоза столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидца, из-за аварии перекрыли дорогу в сторону Перми.

«На ЕКАД в районе ТЭЦ произошло ДТП. В сторону Перми полностью перекрыли полосу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. К публикации прикрепили фотографию, на которой видно перевернутый бензовоз на базе МАЗ и разбитый автомобиль. Очевидец сообщает, что недалеко от этих машин стоит еще одна. «Там как минимум три машины разбились», — добавил он.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что водитель МАЗа ехал из Березовского в сторону дублера Сибирского тракта, он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. «Пострадал водитель легковой машины, его увезли в екатеринбургскую больницу №36», — добавили в ведомстве. При этом дорога в Пермь не перекрыта, пояснили сотрудники ГИБДД.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. «Нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе боковой интервал и безопасную дистанцию», — призвали автоинспекторы.

В аварии пострадал водитель Nissan
В аварии пострадал водитель Nissan
Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе электростанции водитель бензовоза столкнулся с легковым автомобилем. По словам очевидца, из-за аварии перекрыли дорогу в сторону Перми. «На ЕКАД в районе ТЭЦ произошло ДТП. В сторону Перми полностью перекрыли полосу», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. К публикации прикрепили фотографию, на которой видно перевернутый бензовоз на базе МАЗ и разбитый автомобиль. Очевидец сообщает, что недалеко от этих машин стоит еще одна. «Там как минимум три машины разбились», — добавил он. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что водитель МАЗа ехал из Березовского в сторону дублера Сибирского тракта, он выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. «Пострадал водитель легковой машины, его увезли в екатеринбургскую больницу №36», — добавили в ведомстве. При этом дорога в Пермь не перекрыта, пояснили сотрудники ГИБДД. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. «Нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе боковой интервал и безопасную дистанцию», — призвали автоинспекторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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