Ученые обнаружили вино, замедляющее старение кожи

Ученые Университета Флориды: безалкогольное мускатное вино замедляет старение кожи

25 июля 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Мускатное вино улучшает эластичность кожи Фото: Размик Закарян © URA.RU Ученые из Университета Флориды в США провели исследование, которое показало, что потребление безалкогольного мускатного вина может замедлить процесс старения кожи. В исследовании приняли участие 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, которые были случайным образом разделены на две группы. «Потребление безалкогольного мускатного вина может замедлить старение кожи», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что в исследование участвовало 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Первая группа ежедневно в течение шести недель пила около 300 миллилитров безалкогольного мускатного вина, в то время как вторая группа пила плацебо-напиток, который имел схожий внешний вид и вкус. Участники исследования сделали трехнедельный перерыв, после чего перешли на другие напитки на протяжении шести недель. Состояние кожи, маркеры воспаления и окислительного стресса были проверены в начале и конце каждого периода. Результаты показали, что мускатное вино значительно улучшало эластичность кожи и уменьшало потерю влаги на поверхности кожи. Это подтвердило положительное влияние полифенолов, содержащихся в мускатном винограде, на состояние кожи женщин среднего и старшего возраста, заключили в исследовании. Ранее стало известно, что сладости, переработанное мясо, алкоголь, фастфуд, соусы и полуфабрикаты ускоряют старение, вызывают ожирение и разрушают зубную эмаль. Врачи подтверждают, что избыточное потребление сахара способствует старению кожи, делая ее менее упругой, увеличивая количество морщин и замедляя ее восстановление при повреждениях. Морщины на шее появляются даже в молодости из-за неправильного положения тела при использовании гаджетов, когда люди сутулятся. В результате возникает синдром «компьютерной шеи», который проявляется болями и глубокими морщинами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ученые из Университета Флориды в США провели исследование, которое показало, что потребление безалкогольного мускатного вина может замедлить процесс старения кожи. В исследовании приняли участие 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, которые были случайным образом разделены на две группы. «Потребление безалкогольного мускатного вина может замедлить старение кожи», — передает результаты исследования «Ридус». Там добавили, что в исследование участвовало 17 женщин в возрасте от 40 до 67 лет, которых случайным образом разделили на две группы. Первая группа ежедневно в течение шести недель пила около 300 миллилитров безалкогольного мускатного вина, в то время как вторая группа пила плацебо-напиток, который имел схожий внешний вид и вкус. Участники исследования сделали трехнедельный перерыв, после чего перешли на другие напитки на протяжении шести недель. Состояние кожи, маркеры воспаления и окислительного стресса были проверены в начале и конце каждого периода. Результаты показали, что мускатное вино значительно улучшало эластичность кожи и уменьшало потерю влаги на поверхности кожи. Это подтвердило положительное влияние полифенолов, содержащихся в мускатном винограде, на состояние кожи женщин среднего и старшего возраста, заключили в исследовании. Ранее стало известно, что сладости, переработанное мясо, алкоголь, фастфуд, соусы и полуфабрикаты ускоряют старение, вызывают ожирение и разрушают зубную эмаль. Врачи подтверждают, что избыточное потребление сахара способствует старению кожи, делая ее менее упругой, увеличивая количество морщин и замедляя ее восстановление при повреждениях. Морщины на шее появляются даже в молодости из-за неправильного положения тела при использовании гаджетов, когда люди сутулятся. В результате возникает синдром «компьютерной шеи», который проявляется болями и глубокими морщинами.