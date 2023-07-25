Пермякам рассказали, как дешевле взять ипотеку

Пермский риелтор: комбо-ипотека снизит проценты по кредиту на жилье

26 июля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Квартиру в новостройке можно купить дешевле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за повышения стоимости квартир в новостройках, у пермяков уменьшились шансы на получение льготной ипотеки со сниженной ставкой. Чтобы не переплачивать проценты банку, можно воспользоваться комбо-ипотекой. Это кредит, который поможет сократить переплаты, рассказала URA.RU специалист агентства по недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Вы выбрали квартиру в строящемся доме за 6,8 млн рублей, а льготная ипотека распространяется только на жилье до 6 млн рублей. В этом случае банки предлагают интересный продукт — комбо-ипотека. Она включает в себя льготное и рыночное ипотечное кредитование. С ее помощью вы будете меньше платить процентов по кредиту», — рассказала Катаева корреспонденту агентства. Например, если квартира в строящемся доме стоит 6,8 млн рублей, то на сумму в 6 млн рублей будет действовать льготная ипотечная ставка — от 4,3%. На остаток — 800 тысяч рублей — кредит дадут по рыночной ставке — от 10,6%. Таким образом, не придется брать всю сумму под высокие проценты и можно будет выбрать квартиру, которая нравится, а не ту, что стоит дешевле, отметила Катаева. Ранее пермские агенты по недвижимости предупредили о повышении стоимости ипотеки на жилье на вторичном рынке. Это связано с повышением ключевой ставки.

Из-за повышения стоимости квартир в новостройках, у пермяков уменьшились шансы на получение льготной ипотеки со сниженной ставкой. Чтобы не переплачивать проценты банку, можно воспользоваться комбо-ипотекой. Это кредит, который поможет сократить переплаты, рассказала URA.RU специалист агентства по недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева. «Вы выбрали квартиру в строящемся доме за 6,8 млн рублей, а льготная ипотека распространяется только на жилье до 6 млн рублей. В этом случае банки предлагают интересный продукт — комбо-ипотека. Она включает в себя льготное и рыночное ипотечное кредитование. С ее помощью вы будете меньше платить процентов по кредиту», — рассказала Катаева корреспонденту агентства. Например, если квартира в строящемся доме стоит 6,8 млн рублей, то на сумму в 6 млн рублей будет действовать льготная ипотечная ставка — от 4,3%. На остаток — 800 тысяч рублей — кредит дадут по рыночной ставке — от 10,6%. Таким образом, не придется брать всю сумму под высокие проценты и можно будет выбрать квартиру, которая нравится, а не ту, что стоит дешевле, отметила Катаева. Ранее пермские агенты по недвижимости предупредили о повышении стоимости ипотеки на жилье на вторичном рынке. Это связано с повышением ключевой ставки.