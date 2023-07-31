31 июля 2023

Реформа, которая спасет свердловские заводы от дефицита кадров, растянется на три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, завод, цех, печь, производство, стекольная
За три года колледжи отойдут подведомственным министерствам — это отчасти поможет снизить остроту проблемы с нехваткой сотрудников на заводах Фото:

Реформа среднего специального образования, которая подразумевает передачу колледжей в Свердловской области в ведение профильным министерствам, займет три года. Она должна снизить остроту вопроса с дефицитом кадров на предприятиях. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед Законодательным собранием области.

«Со следующего года мы делаем реформу среднего специального образования, [которая поможет решить проблему с дефицитом кадров на предприятиях]. Первые 15 колледжей переведут из министерства образования в ведомство профильных министерств, где знают реальное положение дел в каждом отрасли. При всем уважении к [министру образования Юрию] Биктуганову, он не может все знать про промышленность. Поэтому за три года должны все колледжи распределить по отраслевым министерствам и ведомствам», — рассказал губернатор

В Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. URA.RU сообщало, что предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.

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Реформа среднего специального образования, которая подразумевает передачу колледжей в Свердловской области в ведение профильным министерствам, займет три года. Она должна снизить остроту вопроса с дефицитом кадров на предприятиях. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед Законодательным собранием области. «Со следующего года мы делаем реформу среднего специального образования, [которая поможет решить проблему с дефицитом кадров на предприятиях]. Первые 15 колледжей переведут из министерства образования в ведомство профильных министерств, где знают реальное положение дел в каждом отрасли. При всем уважении к [министру образования Юрию] Биктуганову, он не может все знать про промышленность. Поэтому за три года должны все колледжи распределить по отраслевым министерствам и ведомствам», — рассказал губернатор В Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч рабочих. URA.RU сообщало, что предприятия придумывают способы привлечь новых сотрудников. В частности, им предлагают более высокую зарплату и проводят экскурсии по будущим местам работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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