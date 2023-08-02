В Озерске с завода похитили радиоактивный лом

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Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, лом, металлолом, куча, железо, свалка, металл, переплавка
Похищенный нержавеющий лом относится к низкоактивным радиоактивным отходам Фото:

Работники вывезли с территории одного из заводов Озерского городского округа Челябинской области радиоактивный нержавеющий лом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Озерского горсуда региона.

«В марте 2022 года Алексей Ч., будучи работником завода, вывез 227 килограмм нержавеющего лома, относящегося к низкоактивным радиоактивным отходам, на автомобиле ЗИЛ под управлением Дениса Ч. Груз Алексей Ч. начал выгружать для хранения в гаражном боксе, где преступление было предотвращено», — уточнили в пресс-службе.

В то же время другой фигурант дела, который не знал о преступном умысле Алексея Ч., слил 60 литров бензина марки АИ-92-К5 из бензобака ЗИЛа. Эти действия суд квалифицировал как кражу и приговорил мужчину к ограничению свободы на шесть месяцев.

Приговором суда Алексей Ч. признан виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка и хранение радиоактивных отходов с нарушениями). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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Работники вывезли с территории одного из заводов Озерского городского округа Челябинской области радиоактивный нержавеющий лом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Озерского горсуда региона. «В марте 2022 года Алексей Ч., будучи работником завода, вывез 227 килограмм нержавеющего лома, относящегося к низкоактивным радиоактивным отходам, на автомобиле ЗИЛ под управлением Дениса Ч. Груз Алексей Ч. начал выгружать для хранения в гаражном боксе, где преступление было предотвращено», — уточнили в пресс-службе. В то же время другой фигурант дела, который не знал о преступном умысле Алексея Ч., слил 60 литров бензина марки АИ-92-К5 из бензобака ЗИЛа. Эти действия суд квалифицировал как кражу и приговорил мужчину к ограничению свободы на шесть месяцев. Приговором суда Алексей Ч. признан виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 1 статьи 247 УК РФ (транспортировка и хранение радиоактивных отходов с нарушениями). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на девять месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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