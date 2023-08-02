02 августа 2023

В Челябинске из-за спортивного мероприятия закроют движение трамваев на вокзал

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Движение трамваев на вокзал закроют 4 августа с 19 до 22 часов Фото:

В Челябинске 4 августа с 19 до 22 часов закроют движение трамваев на вокзал. Причина в проведении спортивно-массового мероприятия, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Трамваи 3, 5, 7, 16 временно изменят свои маршруты. 4 августа с 19 до 22 часов закрывается движение трамваев на Вокзал. Проведение спортивно-массового мероприятия», — сообщили в службе.

Из-за проведения спортивного мероприятия трамваи № 3, 5, 16 будут перенаправлены до центра. Горожанам рекомендовано в это время пользоваться автобусами: 1, 2, 4, 18, 64, 483, троллейбусами 10, 16, 19.

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В Челябинске 4 августа с 19 до 22 часов закроют движение трамваев на вокзал. Причина в проведении спортивно-массового мероприятия, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Трамваи 3, 5, 7, 16 временно изменят свои маршруты. 4 августа с 19 до 22 часов закрывается движение трамваев на Вокзал. Проведение спортивно-массового мероприятия», — сообщили в службе. Из-за проведения спортивного мероприятия трамваи № 3, 5, 16 будут перенаправлены до центра. Горожанам рекомендовано в это время пользоваться автобусами: 1, 2, 4, 18, 64, 483, троллейбусами 10, 16, 19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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