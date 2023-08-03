Сосо Павлиашвили выступил перед ранеными бойцами СВО в Екатеринбурге. Фото

04 августа 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Каких-либо других концертов у Сосо Павлиашвили на 4 августа в Екатеринбурге не запланировано Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов привез Сосо Павлиашвили в окружной военный госпиталь №354, где проходят лечение военные, задействованные в спецоперации РФ на Украине. Концерт прошел днем 4 августа, кадры с него оказались в распоряжении URA.RU. Выступление длилось около часа. По данным агентства, о концерте с Павлиашвили договорились после его выступления в «Покровском Пассаже» в июле — на VIP-приеме у Орлова по случаю «Иннопрома». «И Сосо захотел выступить перед нашими военными. Это такой подарок от Орлова для них», — поделился источник. По его словам, Орлов из личных средств оплатил Павлиашвили перелет и звукооператоров. За сам концерт Павлиашвили денег не попросил. Для него это не первое подобное выступление. Например, в апреле он точно так же приезжал в госпиталь Ставрополя. Фото: читатель URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов привез Сосо Павлиашвили в окружной военный госпиталь №354, где проходят лечение военные, задействованные в спецоперации РФ на Украине. Концерт прошел днем 4 августа, кадры с него оказались в распоряжении URA.RU. Выступление длилось около часа. По данным агентства, о концерте с Павлиашвили договорились после его выступления в «Покровском Пассаже» в июле — на VIP-приеме у Орлова по случаю «Иннопрома». «И Сосо захотел выступить перед нашими военными. Это такой подарок от Орлова для них», — поделился источник. По его словам, Орлов из личных средств оплатил Павлиашвили перелет и звукооператоров. За сам концерт Павлиашвили денег не попросил. Для него это не первое подобное выступление. Например, в апреле он точно так же приезжал в госпиталь Ставрополя.