03 августа 2023

Сосо Павлиашвили выступил перед ранеными бойцами СВО в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Сосо Павлиашвили в ТАСС. Москва, павлиашвили сосо
Каких-либо других концертов у Сосо Павлиашвили на 4 августа в Екатеринбурге не запланировано Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов привез Сосо Павлиашвили в окружной военный госпиталь №354, где проходят лечение военные, задействованные в спецоперации РФ на Украине. Концерт прошел днем 4 августа, кадры с него оказались в распоряжении URA.RU.

Выступление длилось около часа. По данным агентства, о концерте с Павлиашвили договорились после его выступления в «Покровском Пассаже» в июле — на VIP-приеме у Орлова по случаю «Иннопрома». «И Сосо захотел выступить перед нашими военными. Это такой подарок от Орлова для них», — поделился источник.

По его словам, Орлов из личных средств оплатил Павлиашвили перелет и звукооператоров. За сам концерт Павлиашвили денег не попросил. Для него это не первое подобное выступление. Например, в апреле он точно так же приезжал в госпиталь Ставрополя.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов привез Сосо Павлиашвили в окружной военный госпиталь №354, где проходят лечение военные, задействованные в спецоперации РФ на Украине. Концерт прошел днем 4 августа, кадры с него оказались в распоряжении URA.RU. Выступление длилось около часа. По данным агентства, о концерте с Павлиашвили договорились после его выступления в «Покровском Пассаже» в июле — на VIP-приеме у Орлова по случаю «Иннопрома». «И Сосо захотел выступить перед нашими военными. Это такой подарок от Орлова для них», — поделился источник. По его словам, Орлов из личных средств оплатил Павлиашвили перелет и звукооператоров. За сам концерт Павлиашвили денег не попросил. Для него это не первое подобное выступление. Например, в апреле он точно так же приезжал в госпиталь Ставрополя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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