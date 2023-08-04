04 августа 2023

В Челябинске пешеход погиб после двойного наезда

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, эпидемия, врач, аэропорт челябинск, медики, скорая помошь
ДТП произошло недалеко от аэропорта Фото:

В Челябинске пешеход погиб после того, как его дважды сбили автомобили. ДТП случилось недалеко от челябинского аэропорта, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Водитель LADA Vesta 1972 года рождения ночью 4 августа ехал от кольца аэропорта в сторону курганского шоссе. Он сбил пешехода, который двигался по центру проезжей части. В результате пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Renault Logan», — сообщил источник URA.RU.

В результате ДТП пешеход погиб. Его личность устанавливается. В отделе ГИБДД УМВД России по Челябинску факт ДТП подтвердили. Материалы дела направлены в городское управление МВД.

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В Челябинске пешеход погиб после того, как его дважды сбили автомобили. ДТП случилось недалеко от челябинского аэропорта, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «Водитель LADA Vesta 1972 года рождения ночью 4 августа ехал от кольца аэропорта в сторону курганского шоссе. Он сбил пешехода, который двигался по центру проезжей части. В результате пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Renault Logan», — сообщил источник URA.RU. В результате ДТП пешеход погиб. Его личность устанавливается. В отделе ГИБДД УМВД России по Челябинску факт ДТП подтвердили. Материалы дела направлены в городское управление МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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