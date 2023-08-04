В Челябинске пешеход погиб после двойного наезда

В Челябинске пешеход погиб после того, как его дважды сбили автомобили. ДТП случилось недалеко от челябинского аэропорта, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Водитель LADA Vesta 1972 года рождения ночью 4 августа ехал от кольца аэропорта в сторону курганского шоссе. Он сбил пешехода, который двигался по центру проезжей части. В результате пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал Renault Logan», — сообщил источник URA.RU.
В результате ДТП пешеход погиб. Его личность устанавливается. В отделе ГИБДД УМВД России по Челябинску факт ДТП подтвердили. Материалы дела направлены в городское управление МВД.
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