05 августа 2023
04 августа 2023

Пермяк палкой забил до смерти своего знакомого в деревне

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Житель Пермского края убил палкой своего деревенского знакомого Фото:

Житель Пермского края на почве личной неприязни убил палкой своего знакомого в деревне Климиха Ординского округа. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю в Telegram.

«В деревне Климиха 13 апреля днем 31-летний житель забил до смерти деревянной палкой своего знакомого. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в посте.

Уточняется, что по приговору суда убийца получил девять лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в исправительной колонии строгого режима.

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Житель Пермского края на почве личной неприязни убил палкой своего знакомого в деревне Климиха Ординского округа. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю в Telegram. «В деревне Климиха 13 апреля днем 31-летний житель забил до смерти деревянной палкой своего знакомого. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в посте. Уточняется, что по приговору суда убийца получил девять лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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