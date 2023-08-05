Пермяк палкой забил до смерти своего знакомого в деревне

Житель Пермского края убил палкой своего деревенского знакомого
Житель Пермского края на почве личной неприязни убил палкой своего знакомого в деревне Климиха Ординского округа. Об этом сообщило следственное управление СК России по Пермскому краю в Telegram.
«В деревне Климиха 13 апреля днем 31-летний житель забил до смерти деревянной палкой своего знакомого. Злоумышленник совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в посте.
Уточняется, что по приговору суда убийца получил девять лет лишения свободы. Отбывать срок пермяк будет в исправительной колонии строгого режима.
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