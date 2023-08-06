Forbes: российская армия уничтожит элитный спецназ ВСУ

06 августа 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ сможет контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя, написал Дэвид Экс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ смогут контратаковать элитную бригаду морской пехоты украинских войск, которые в Донбассе заменят менее эффективные подразделения. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Этот обмен может стать возможностью: контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя», — написал Дэвид Экс в статье Forbes. По его мнению, ни одна бригада не может сражаться без перерыва на отдых и ремонт. Поэтому когда морские пехотинцы отойдут от линии фронта, а их заменят менее эффективные подразделения, российские войска смогут атаковать. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что российские военнослужащие перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По его словам, они продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.

Вооруженные силы РФ смогут контратаковать элитную бригаду морской пехоты украинских войск, которые в Донбассе заменят менее эффективные подразделения. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Этот обмен может стать возможностью: контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя», — написал Дэвид Экс в статье Forbes. По его мнению, ни одна бригада не может сражаться без перерыва на отдых и ремонт. Поэтому когда морские пехотинцы отойдут от линии фронта, а их заменят менее эффективные подразделения, российские войска смогут атаковать. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что российские военнослужащие перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По его словам, они продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.