Forbes: российская армия уничтожит элитный спецназ ВСУ

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ВС РФ сможет контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя, написал Дэвид Экс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ смогут контратаковать элитную бригаду морской пехоты украинских войск, которые в Донбассе заменят менее эффективные подразделения. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Этот обмен может стать возможностью: контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя», — написал Дэвид Экс в статье Forbes. По его мнению, ни одна бригада не может сражаться без перерыва на отдых и ремонт. Поэтому когда морские пехотинцы отойдут от линии фронта, а их заменят менее эффективные подразделения, российские войска смогут атаковать.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что российские военнослужащие перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По его словам, они продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.

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Вооруженные силы РФ смогут контратаковать элитную бригаду морской пехоты украинских войск, которые в Донбассе заменят менее эффективные подразделения. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс. «Этот обмен может стать возможностью: контратаковать и использовать снижение рейтинга украинцев на поле боя», — написал Дэвид Экс в статье Forbes. По его мнению, ни одна бригада не может сражаться без перерыва на отдых и ремонт. Поэтому когда морские пехотинцы отойдут от линии фронта, а их заменят менее эффективные подразделения, российские войска смогут атаковать. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что российские военнослужащие перешли в контратаку на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. По его словам, они продвинулись на 1,5 километра в глубину и на два километра по фронту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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