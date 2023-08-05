05 августа 2023

В Челябинске в августе бесплатно покажут «Чебурашку» и «Праведника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Veer Mall. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал, veer mall, веер молл
Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно Фото:

В Челябинске в августе в рамках «Ночи кино» зрители бесплатно увидят «Чебурашку», «Вызов» и «Праведника». Об этом сообщает пресс-служба киноцентра «Импульс».

«26 августа в киноцентре „Импульс“ уже в третий раз пройдет всероссийская акция „Ночь кино“, ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации. Вход свободный», — сообщает в паблике «Киноцентр Импульс» в социальной сети «ВКонтакте».

Зрители в Челябинске смогут бесплатно посмотреть три самые значимые российские картины 2023 года. Это «Чебурашка», «Вызов», «Праведник». Гостей также ждет розыгрыш призов и подарков от киноцентра.

Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно. В 2023 году она состоится уже в восьмой раз. В кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках проходят лекции, экскурсии, мастер-классы, бесплатно показывают известные фильмы.

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В Челябинске в августе в рамках «Ночи кино» зрители бесплатно увидят «Чебурашку», «Вызов» и «Праведника». Об этом сообщает пресс-служба киноцентра «Импульс». «26 августа в киноцентре „Импульс“ уже в третий раз пройдет всероссийская акция „Ночь кино“, ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации. Вход свободный», — сообщает в паблике «Киноцентр Импульс» в социальной сети «ВКонтакте». Зрители в Челябинске смогут бесплатно посмотреть три самые значимые российские картины 2023 года. Это «Чебурашка», «Вызов», «Праведник». Гостей также ждет розыгрыш призов и подарков от киноцентра. Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно. В 2023 году она состоится уже в восьмой раз. В кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках проходят лекции, экскурсии, мастер-классы, бесплатно показывают известные фильмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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