В Челябинске в августе бесплатно покажут «Чебурашку» и «Праведника»

06 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске в августе в рамках «Ночи кино» зрители бесплатно увидят «Чебурашку», «Вызов» и «Праведника». Об этом сообщает пресс-служба киноцентра «Импульс». «26 августа в киноцентре „Импульс“ уже в третий раз пройдет всероссийская акция „Ночь кино“, ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации. Вход свободный», — сообщает в паблике «Киноцентр Импульс» в социальной сети «ВКонтакте». Зрители в Челябинске смогут бесплатно посмотреть три самые значимые российские картины 2023 года. Это «Чебурашка», «Вызов», «Праведник». Гостей также ждет розыгрыш призов и подарков от киноцентра. Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно. В 2023 году она состоится уже в восьмой раз. В кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках проходят лекции, экскурсии, мастер-классы, бесплатно показывают известные фильмы.

В Челябинске в августе в рамках «Ночи кино» зрители бесплатно увидят «Чебурашку», «Вызов» и «Праведника». Об этом сообщает пресс-служба киноцентра «Импульс». «26 августа в киноцентре „Импульс“ уже в третий раз пройдет всероссийская акция „Ночь кино“, ставшая традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации. Вход свободный», — сообщает в паблике «Киноцентр Импульс» в социальной сети «ВКонтакте». Зрители в Челябинске смогут бесплатно посмотреть три самые значимые российские картины 2023 года. Это «Чебурашка», «Вызов», «Праведник». Гостей также ждет розыгрыш призов и подарков от киноцентра. Акция «Ночь кино» проводится в России ежегодно. В 2023 году она состоится уже в восьмой раз. В кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках проходят лекции, экскурсии, мастер-классы, бесплатно показывают известные фильмы.