Пермякам запретили вход в популярный парк

Когда парк откроют, не уточняют
В Перми закрыли вход в парку культуры и отдыха «Балатово». Решение власти объяснили проводимым там ремонтом.
«С 7 августа подрядная организация приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Доступ на территорию парка культуры и отдыха „Балатово“ закрывается», — говорится на сайте мэрии Перми.
Когда вход будет открыт вновь не сообщается. В рамках капремонта Балатовского парка планируется обновить дорожки, создать ряд зон отдыха, установить видеонаблюдение.
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