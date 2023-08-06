06 августа 2023

Пермякам запретили вход в популярный парк

В Перми закрыли для посещения Балатовский парк
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади. Екатеринбург, проход закрыт, сквер на драме, ограждение
Когда парк откроют, не уточняют Фото:

В Перми закрыли вход в парку культуры и отдыха «Балатово». Решение власти объяснили проводимым там ремонтом.

«С 7 августа подрядная организация приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Доступ на территорию парка культуры и отдыха „Балатово“ закрывается», — говорится на сайте мэрии Перми.

Когда вход будет открыт вновь не сообщается. В рамках капремонта Балатовского парка планируется обновить дорожки, создать ряд зон отдыха, установить видеонаблюдение.

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В Перми закрыли вход в парку культуры и отдыха «Балатово». Решение власти объяснили проводимым там ремонтом. «С 7 августа подрядная организация приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Доступ на территорию парка культуры и отдыха „Балатово“ закрывается», — говорится на сайте мэрии Перми. Когда вход будет открыт вновь не сообщается. В рамках капремонта Балатовского парка планируется обновить дорожки, создать ряд зон отдыха, установить видеонаблюдение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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