Пермякам запретили вход в популярный парк

В Перми закрыли для посещения Балатовский парк

07 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Когда парк откроют, не уточняют Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми закрыли вход в парку культуры и отдыха «Балатово». Решение власти объяснили проводимым там ремонтом. «С 7 августа подрядная организация приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Доступ на территорию парка культуры и отдыха „Балатово“ закрывается», — говорится на сайте мэрии Перми. Когда вход будет открыт вновь не сообщается. В рамках капремонта Балатовского парка планируется обновить дорожки, создать ряд зон отдыха, установить видеонаблюдение.

В Перми закрыли вход в парку культуры и отдыха «Балатово». Решение власти объяснили проводимым там ремонтом. «С 7 августа подрядная организация приступает к устройству пешеходных дорожек. В целях безопасности жителей в парке устанавливают ограждение, чтобы исключить допуск людей на территорию проведения строительно-монтажных работ. Доступ на территорию парка культуры и отдыха „Балатово“ закрывается», — говорится на сайте мэрии Перми. Когда вход будет открыт вновь не сообщается. В рамках капремонта Балатовского парка планируется обновить дорожки, создать ряд зон отдыха, установить видеонаблюдение.