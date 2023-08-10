10 августа 2023

В Екатеринбурге перекроют движение на центральной улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, проспект ленина, трамвай
В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина Фото:

В субботу, 12 августа, в Екатеринбурге закроют проезд для автомобилей по проспекту Ленина. Ограничения затронут участок между улицами 8 Марта и Пушкина.

«Из-за проведения Дня строителя будет ограничено движение на проспекте Ленина. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказали в пресс-службе мэрии.

В этом году празднование Дня строителя пройдет в Историческом сквере. С концертом там выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс».

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В субботу, 12 августа, в Екатеринбурге закроют проезд для автомобилей по проспекту Ленина. Ограничения затронут участок между улицами 8 Марта и Пушкина. «Из-за проведения Дня строителя будет ограничено движение на проспекте Ленина. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказали в пресс-службе мэрии. В этом году празднование Дня строителя пройдет в Историческом сквере. С концертом там выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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