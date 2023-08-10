В Екатеринбурге перекроют движение на центральной улице

В Екатеринбурге перекроют проспект Ленина
В субботу, 12 августа, в Екатеринбурге закроют проезд для автомобилей по проспекту Ленина. Ограничения затронут участок между улицами 8 Марта и Пушкина.
«Из-за проведения Дня строителя будет ограничено движение на проспекте Ленина. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказали в пресс-службе мэрии.
В этом году празднование Дня строителя пройдет в Историческом сквере. С концертом там выступят Леонид Агутин и группа «Рефлекс».
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