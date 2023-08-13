13 августа 2023

В Свердловской области по вине водителей автобусов выросло число погибших в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с автобусом с отказавшими тормозами в Перми на ул 1905 года, дтп, автобус, авария, разбитая машина
На Среднем Урале произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта Фото:

В Свердловской области произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данных ДТП погибли три человека. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Александр Порубенко.

«Мы видим, что только в 10% этих случаев виноваты водители. В этих ДТП погибли три человека. Тем самым рост смертности увеличился на 200%. Также на 20% выросло число пострадавших — 64 человека», — отметил Порубенко во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс», посвященной теме аварийности с участием общественного транспорта в регионе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли в них 114 человек. В общей сложности ранен 1631 человек.

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В Свердловской области произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данных ДТП погибли три человека. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Александр Порубенко. «Мы видим, что только в 10% этих случаев виноваты водители. В этих ДТП погибли три человека. Тем самым рост смертности увеличился на 200%. Также на 20% выросло число пострадавших — 64 человека», — отметил Порубенко во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс», посвященной теме аварийности с участием общественного транспорта в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли в них 114 человек. В общей сложности ранен 1631 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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