В Свердловской области по вине водителей автобусов выросло число погибших в ДТП

14 августа 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Свердловской области произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данных ДТП погибли три человека. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Александр Порубенко. «Мы видим, что только в 10% этих случаев виноваты водители. В этих ДТП погибли три человека. Тем самым рост смертности увеличился на 200%. Также на 20% выросло число пострадавших — 64 человека», — отметил Порубенко во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс», посвященной теме аварийности с участием общественного транспорта в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли в них 114 человек. В общей сложности ранен 1631 человек.

В Свердловской области произошло 46 ДТП по вине водителей общественного транспорта. Рост составил 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В данных ДТП погибли три человека. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Александр Порубенко. «Мы видим, что только в 10% этих случаев виноваты водители. В этих ДТП погибли три человека. Тем самым рост смертности увеличился на 200%. Также на 20% выросло число пострадавших — 64 человека», — отметил Порубенко во время пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс», посвященной теме аварийности с участием общественного транспорта в регионе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области зафиксировали увеличение числа дорожных аварий с пострадавшими. Рост за первые шесть месяцев 2023 года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли в них 114 человек. В общей сложности ранен 1631 человек.