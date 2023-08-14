В своей предвыборной кампании на должность губернатора Александр Моор учел интересы самых малочисленных групп избирателей. В экземплярах газет «Няръяна Нгэрм» (ЯНАО) и «ЛУХ АВТ» (ХМАО), сверстанных специально для коренных малочисленных народов Севера, появились агитационные материалы Моора.
Несмотря на то, что большинство представителей ханты, манси и ненцев понимают русский язык, в штабе кандидата приняли решение сделать АПМ на национальных языках. Так, Моор стал единственным кандидатом, охватившим агитацией малочисленные народы на их родных языках.
В выборах губернатора Тюменской области принимают участие кандидаты Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») и Александр Моор («Единая Россия»). Голосование состоится 10 сентября 2023 года.
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