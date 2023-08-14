Пермякам рассказали, как зафиксировать низкую ставку по ипотеке

Пермский агент по недвижимости Леонов: из-за повышения ключевой ставки вырастет цена на ипотеку

Часть банков не повышают ставку по ипотеке в течении трех месяцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские агенты по недвижимости ожидают нового повышения ставок по ипотеке на вторичное жилье. Это связано с тем, что Банк России поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Чтобы зафиксировать процент по кредиту и сократить переплаты за покупку недвижимости, специалисты рекомендуют не откладывать подачу заявления на одобрение ипотеки, рассказал URA.RU руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.

«Центробанк поднял ключевую ставку на 2,5%. Тем, кто в ближайшее время планировал покупку квартиры, лучше сегодня или завтра обратиться в банк для одобрения ипотеки. Некоторые банки фиксируют ставку после одобрения на срок до 90 дней. То есть у вас будет три месяца, чтобы выбрать квартиру и оформить ипотеку. При этом ставка по кредиту не увеличится», — рассказал Леонов корреспонденту агентства.

Также он уточнил, что только часть банков фиксирует ставку на три месяца. Этот момент стоит иметь ввиду при обращении в банки. Ипотека подорожает только на покупку вторичной недвижимости. На приобретение квартиры в строящемся доме будут действовать льготные ставки, которых не коснется повышение, отметил Леонов.

Ранее URA.RU рассказало, как дешевле взять ипотеку на первичную недвижимость. Если стоимость квартиры выше 6 млн рублей, можно снизить процент за счет комбоипотеки.