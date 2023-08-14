14 августа 2023

Пермякам рассказали, как зафиксировать низкую ставку по ипотеке

Пермский агент по недвижимости Леонов: из-за повышения ключевой ставки вырастет цена на ипотеку
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, хрущевка, вторичное жилье, пятиэтажки
Часть банков не повышают ставку по ипотеке в течении трех месяцев Фото:

Пермские агенты по недвижимости ожидают нового повышения ставок по ипотеке на вторичное жилье. Это связано с тем, что Банк России поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Чтобы зафиксировать процент по кредиту и сократить переплаты за покупку недвижимости, специалисты рекомендуют не откладывать подачу заявления на одобрение ипотеки, рассказал URA.RU руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов.

«Центробанк поднял ключевую ставку на 2,5%. Тем, кто в ближайшее время планировал покупку квартиры, лучше сегодня или завтра обратиться в банк для одобрения ипотеки. Некоторые банки фиксируют ставку после одобрения на срок до 90 дней. То есть у вас будет три месяца, чтобы выбрать квартиру и оформить ипотеку. При этом ставка по кредиту не увеличится», — рассказал Леонов корреспонденту агентства.

Также он уточнил, что только часть банков фиксирует ставку на три месяца. Этот момент стоит иметь ввиду при обращении в банки. Ипотека подорожает только на покупку вторичной недвижимости. На приобретение квартиры в строящемся доме будут действовать льготные ставки, которых не коснется повышение, отметил Леонов.

Ранее URA.RU рассказало, как дешевле взять ипотеку на первичную недвижимость. Если стоимость квартиры выше 6 млн рублей, можно снизить процент за счет комбоипотеки.

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Пермские агенты по недвижимости ожидают нового повышения ставок по ипотеке на вторичное жилье. Это связано с тем, что Банк России поднял ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Чтобы зафиксировать процент по кредиту и сократить переплаты за покупку недвижимости, специалисты рекомендуют не откладывать подачу заявления на одобрение ипотеки, рассказал URA.RU руководитель агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «Центробанк поднял ключевую ставку на 2,5%. Тем, кто в ближайшее время планировал покупку квартиры, лучше сегодня или завтра обратиться в банк для одобрения ипотеки. Некоторые банки фиксируют ставку после одобрения на срок до 90 дней. То есть у вас будет три месяца, чтобы выбрать квартиру и оформить ипотеку. При этом ставка по кредиту не увеличится», — рассказал Леонов корреспонденту агентства. Также он уточнил, что только часть банков фиксирует ставку на три месяца. Этот момент стоит иметь ввиду при обращении в банки. Ипотека подорожает только на покупку вторичной недвижимости. На приобретение квартиры в строящемся доме будут действовать льготные ставки, которых не коснется повышение, отметил Леонов. Ранее URA.RU рассказало, как дешевле взять ипотеку на первичную недвижимость. Если стоимость квартиры выше 6 млн рублей, можно снизить процент за счет комбоипотеки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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