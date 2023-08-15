15 августа 2023

Екатеринбургу подарят три салюта на юбилей города

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Праздничный салют и световое шоу на Дне города. Екатеринбург, салют
Салют запустят на Уралмаше в 22:00 Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Торговый центр VEER MALL все же будет запускать салют на 300-летии Екатеринбурга. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ.

«День города в VEER Mall — праздничный концерт с хэдлайнером мероприятия — арт-группой „Хор Турецкого“ в 19.00 — и салютом в 22.00», — заявили представители торгового центра. Старт празднования — в 14:00.

По итогу в юбилей города в Екатеринбурге запустят три салюта: над акваторией городского пруда, в Преображенском парке в Акадмическом и на Уралмаше. Первые два фейерверка начнут запускать в 22:50.

Ранее представители VEER MALL заявляли, что салют будет запущен и на их площадке. Позже организаторы сообщили, что он отменен, но причин озвучивать не стали.

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Торговый центр VEER MALL все же будет запускать салют на 300-летии Екатеринбурга. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ. «День города в VEER Mall — праздничный концерт с хэдлайнером мероприятия — арт-группой „Хор Турецкого“ в 19.00 — и салютом в 22.00», — заявили представители торгового центра. Старт празднования — в 14:00. По итогу в юбилей города в Екатеринбурге запустят три салюта: над акваторией городского пруда, в Преображенском парке в Акадмическом и на Уралмаше. Первые два фейерверка начнут запускать в 22:50. Ранее представители VEER MALL заявляли, что салют будет запущен и на их площадке. Позже организаторы сообщили, что он отменен, но причин озвучивать не стали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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