Екатеринбургу подарят три салюта на юбилей города 16 августа 2023 в 13:23 Размер текста - 17 + Салют запустят на Уралмаше в 22:00 Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Торговый центр VEER MALL все же будет запускать салют на 300-летии Екатеринбурга. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ. «День города в VEER Mall — праздничный концерт с хэдлайнером мероприятия — арт-группой „Хор Турецкого“ в 19.00 — и салютом в 22.00», — заявили представители торгового центра. Старт празднования — в 14:00. По итогу в юбилей города в Екатеринбурге запустят три салюта: над акваторией городского пруда, в Преображенском парке в Акадмическом и на Уралмаше. Первые два фейерверка начнут запускать в 22:50. Ранее представители VEER MALL заявляли, что салют будет запущен и на их площадке. Позже организаторы сообщили, что он отменен, но причин озвучивать не стали. Торговый центр VEER MALL все же будет запускать салют на 300-летии Екатеринбурга. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ. «День города в VEER Mall — праздничный концерт с хэдлайнером мероприятия — арт-группой „Хор Турецкого“ в 19.00 — и салютом в 22.00», — заявили представители торгового центра. Старт празднования — в 14:00. По итогу в юбилей города в Екатеринбурге запустят три салюта: над акваторией городского пруда, в Преображенском парке в Акадмическом и на Уралмаше. Первые два фейерверка начнут запускать в 22:50. Ранее представители VEER MALL заявляли, что салют будет запущен и на их площадке. Позже организаторы сообщили, что он отменен, но причин озвучивать не стали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям