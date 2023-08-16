Жители Богдановича обвинили в сатанизме байк-рок фестиваль «Пикник на обочине» (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

Костюмированный фестиваль «Пикник на обочине», который проходил возле Богдановича (Свердловская область) обвинили в пропаганде сатанизма и культа смерти. Также жители обвинили администрацию уральского города в поддержке мероприятия.

«Фестиваль „Пикник на обочине“, который проходил с 11 по 12 августа рядом с Богдановичем, обвинили в пропаганде сатанизма, культа смерти и деструктивного поведения. Жители уральского города отправили жалобу главе города Олегу Нейфельду, они считают, что администрация поддержала мероприятие», — пишет E1.RU, ссылаясь на свердловчан.

Организатором фестиваля является рок-клуб «Реактор». Главными темами фестиваля были заявлены ужасы, мистика и триллер. Организаторы описывают фестиваль как место, где будет отличная музыка, мотоциклы, общение и веселье.

Люди недовольны тем, что на фестивале были дети. «На мероприятии были явные признаки сатанизма, это противоречит указу президента о популяризации и сохранении традиционных ценностей», — добавили жители.

Свердловчане просят Нейфельда объяснить, зачем он посещал этот фестиваль. «Что вы хотели сказать или показать жителям Богдановича? Что вы поддерживаете сатанизм? К чему вы призываете молодежь?» — отметили обратившиеся. Часть претензий была из-за того, что фестиваль проходил напротив кладбища Грязновской сельской территории.

Корреспондент URA.RU отправил запросы главе Богдановича и организаторам рок-клуба «Реактор». Ответы на момент публикации новости не поступили.

Фото: сообщество «Байк-рок фестиваль «Пикник на обочине 2023» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/event143267697]

Пост главы Богдановича про фестиваль Скрин: страница Нейфельда в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/glavagobogdanovich]