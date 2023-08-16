Свердловчане обвинили байк-рок фестиваль в сатанизме. Фото

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, концерт, выступление, рок фестиваль кардиограмма, электрогитара
Жители Богдановича обвинили в сатанизме байк-рок фестиваль «Пикник на обочине» (архивное фото) Фото:

Костюмированный фестиваль «Пикник на обочине», который проходил возле Богдановича (Свердловская область) обвинили в пропаганде сатанизма и культа смерти. Также жители обвинили администрацию уральского города в поддержке мероприятия.

«Фестиваль „Пикник на обочине“, который проходил с 11 по 12 августа рядом с Богдановичем, обвинили в пропаганде сатанизма, культа смерти и деструктивного поведения. Жители уральского города отправили жалобу главе города Олегу Нейфельду, они считают, что администрация поддержала мероприятие», — пишет E1.RU, ссылаясь на свердловчан.

Организатором фестиваля является рок-клуб «Реактор». Главными темами фестиваля были заявлены ужасы, мистика и триллер. Организаторы описывают фестиваль как место, где будет отличная музыка, мотоциклы, общение и веселье.

Люди недовольны тем, что на фестивале были дети. «На мероприятии были явные признаки сатанизма, это противоречит указу президента о популяризации и сохранении традиционных ценностей», — добавили жители.

Свердловчане просят Нейфельда объяснить, зачем он посещал этот фестиваль. «Что вы хотели сказать или показать жителям Богдановича? Что вы поддерживаете сатанизм? К чему вы призываете молодежь?» — отметили обратившиеся. Часть претензий была из-за того, что фестиваль проходил напротив кладбища Грязновской сельской территории.

Корреспондент URA.RU отправил запросы главе Богдановича и организаторам рок-клуба «Реактор». Ответы на момент публикации новости не поступили.

Фото:
Пост главы Богдановича про фестиваль
Пост главы Богдановича про фестиваль
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Костюмированный фестиваль «Пикник на обочине», который проходил возле Богдановича (Свердловская область) обвинили в пропаганде сатанизма и культа смерти. Также жители обвинили администрацию уральского города в поддержке мероприятия. «Фестиваль „Пикник на обочине“, который проходил с 11 по 12 августа рядом с Богдановичем, обвинили в пропаганде сатанизма, культа смерти и деструктивного поведения. Жители уральского города отправили жалобу главе города Олегу Нейфельду, они считают, что администрация поддержала мероприятие», — пишет E1.RU, ссылаясь на свердловчан. Организатором фестиваля является рок-клуб «Реактор». Главными темами фестиваля были заявлены ужасы, мистика и триллер. Организаторы описывают фестиваль как место, где будет отличная музыка, мотоциклы, общение и веселье. Люди недовольны тем, что на фестивале были дети. «На мероприятии были явные признаки сатанизма, это противоречит указу президента о популяризации и сохранении традиционных ценностей», — добавили жители. Свердловчане просят Нейфельда объяснить, зачем он посещал этот фестиваль. «Что вы хотели сказать или показать жителям Богдановича? Что вы поддерживаете сатанизм? К чему вы призываете молодежь?» — отметили обратившиеся. Часть претензий была из-за того, что фестиваль проходил напротив кладбища Грязновской сельской территории. Корреспондент URA.RU отправил запросы главе Богдановича и организаторам рок-клуба «Реактор». Ответы на момент публикации новости не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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