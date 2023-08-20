Челябинские полицейские разыскали пропавшую пенсионерку

Капитан полиции Артем Малышев помог бабушке вернуться домой Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области

В Аше (Челябинская область) полицейские нашли потерявшуюся бабушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В Аше сотрудники полиции разыскали 72-летнюю местную жительницу. Женщина ранее ушла из дома и не вернулась. Взволнованные родственники обратились в полицию, так как самостоятельно не смогли ее найти. Особенную тревогу вызывал тот факт, что женщина по состоянию здоровья нуждалась в медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На розыск пенсионерки выехали старший участковый уполномоченный капитан полиции Артем Малышев и оперативник уголовного розыска. В течение часа пенсионерку нашли на улице Фурманова, в четырех километрах от дома. Женщина заблудилась и не могла самостоятельно вернуться к родным.

Полицейские помогли пенсионерке добраться до дома. Ее дочь поблагодарила сотрудников полиции за чуткое отношение к чужой беде.