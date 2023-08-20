20 августа 2023
19 августа 2023

Челябинские полицейские разыскали пропавшую пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитан полиции Артем Малышев помог бабушке вернуться домой
Капитан полиции Артем Малышев помог бабушке вернуться домой

В Аше (Челябинская область) полицейские нашли потерявшуюся бабушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«В Аше сотрудники полиции разыскали 72-летнюю местную жительницу. Женщина ранее ушла из дома и не вернулась. Взволнованные родственники обратились в полицию, так как самостоятельно не смогли ее найти. Особенную тревогу вызывал тот факт, что женщина по состоянию здоровья нуждалась в медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На розыск пенсионерки выехали старший участковый уполномоченный капитан полиции Артем Малышев и оперативник уголовного розыска. В течение часа пенсионерку нашли на улице Фурманова, в четырех километрах от дома. Женщина заблудилась и не могла самостоятельно вернуться к родным.

Полицейские помогли пенсионерке добраться до дома. Ее дочь поблагодарила сотрудников полиции за чуткое отношение к чужой беде.

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В Аше (Челябинская область) полицейские нашли потерявшуюся бабушку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. «В Аше сотрудники полиции разыскали 72-летнюю местную жительницу. Женщина ранее ушла из дома и не вернулась. Взволнованные родственники обратились в полицию, так как самостоятельно не смогли ее найти. Особенную тревогу вызывал тот факт, что женщина по состоянию здоровья нуждалась в медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства. На розыск пенсионерки выехали старший участковый уполномоченный капитан полиции Артем Малышев и оперативник уголовного розыска. В течение часа пенсионерку нашли на улице Фурманова, в четырех километрах от дома. Женщина заблудилась и не могла самостоятельно вернуться к родным. Полицейские помогли пенсионерке добраться до дома. Ее дочь поблагодарила сотрудников полиции за чуткое отношение к чужой беде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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