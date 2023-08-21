Депутат Госдумы: страны БРИКС намерены снизить оборот доллара в мире

22 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

БРИКС ведет подкоп под мировую финансовую долларовую систему, считает Олег Матвейчев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) намерены уменьшить оборот доллара на международной арене, перейдя на расчет в национальной валюте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Скоординированная валютная политика — один из важных элементов. Договоренности, о которых говорят страны БРИКС, — уменьшение доллара в международных расчетах. Это наш приоритет. Чем больше страны между собой будут в национальных валютах сотрудничать, тем меньше долларов будет требоваться на международной арене, тем меньше ФРС США их нужно будет печатать. Тем более, что в последнее время Федеральная резервная система Штатов сокращает их количество, учитывая долларовую инфляцию. Поэтому это удар по основному инструменту могущества США, по мировой долларовой финансовой системе. БРИКС ведет подкоп под эту мировую финансовую долларовую систему. Мы рассчитываем на то, что огромное количество африканских стран, свыше 50, поддержит эту политику и будет вести какие-то расчеты в национальных валютах между собой, сокращая расчеты в долларах», — объяснил Олег Матвейчев. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что усилением БРИКС растет роль валюты членов организации. «БРИКС стремительно превращается в глобальную международную организацию. Усилением БРИКС растет роль валюты членов организации. Плюс, возникает возможность торговли валютами государства БРИКС друг с другом. Это все очень важно на фоне санкций, на фоне ослабления США как гегемона и на фоне разговоров о том, что доллар может перестать быть мировой резервной валютой», — отметил он. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции. Одними из самых актуальных вопросов станут: роль национальных валют и расширение организации путем включения в нее, в частности, Аргентины, Ирана, Алжира. Официально подали заявки 23 страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) намерены уменьшить оборот доллара на международной арене, перейдя на расчет в национальной валюте. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Скоординированная валютная политика — один из важных элементов. Договоренности, о которых говорят страны БРИКС, — уменьшение доллара в международных расчетах. Это наш приоритет. Чем больше страны между собой будут в национальных валютах сотрудничать, тем меньше долларов будет требоваться на международной арене, тем меньше ФРС США их нужно будет печатать. Тем более, что в последнее время Федеральная резервная система Штатов сокращает их количество, учитывая долларовую инфляцию. Поэтому это удар по основному инструменту могущества США, по мировой долларовой финансовой системе. БРИКС ведет подкоп под эту мировую финансовую долларовую систему. Мы рассчитываем на то, что огромное количество африканских стран, свыше 50, поддержит эту политику и будет вести какие-то расчеты в национальных валютах между собой, сокращая расчеты в долларах», — объяснил Олег Матвейчев. В беседе с URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что усилением БРИКС растет роль валюты членов организации. «БРИКС стремительно превращается в глобальную международную организацию. Усилением БРИКС растет роль валюты членов организации. Плюс, возникает возможность торговли валютами государства БРИКС друг с другом. Это все очень важно на фоне санкций, на фоне ослабления США как гегемона и на фоне разговоров о том, что доллар может перестать быть мировой резервной валютой», — отметил он. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа. Россию представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в формате видеоконференции. Одними из самых актуальных вопросов станут: роль национальных валют и расширение организации путем включения в нее, в частности, Аргентины, Ирана, Алжира. Официально подали заявки 23 страны.