Екатеринбургские таксисты уходят в нелегальный бизнес

23 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Из таксопарков Екатеринбурга уходят водители Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге из таксопарков уходят водители, чтобы самостоятельно продолжать нелегальный бизнес на улицах города. Об этом URA.RU рассказал источник, владеющий таксопарком в уральской столице. Действия таксистов связывают с новым ФЗ-№580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который может сделать их работу менее прибыльной с 1 сентября 2023 года. «Минимум из двух таксопарков Екатеринбурга начали активно уходить водители в „свободное плавание“ — таксовать нелегально без разрешений. Основные причины называют: обязательное приобретение ОСАГО по тарифам для легкового такси, которое стоит в разы дороже стандартного страхования, что повлияет на маржу. Еще мало кому понравился тот факт, что с 1 сентября придется проходить техосмотры и медосмотры перед каждым выездом на смену», — сказал собеседник URA.RU По словам владельца таксопарка, ближе к октябрю можно будет замечать таксистов, зазывающих подвезти людей на автобусных остановках с большим пассажиропотоком. «Не исключено, что водители переймут услуги „Яндекс Go“, в которых таксисты могут подвозить сразу двух пассажиров, если их путь направлен в одну сторону. Будут приспосабливаться к новым условиям», — сетует источник агентства. Согласно 580-ФЗ от 1 сентября 2023 года работать в такси смогут водители, заключившие трудовой договор по найму, а также самозанятые, которые заключили договор со службой заказа такси и водители с зарегистрированными ИП. Закон обяжет водителей приобретать страховку по тарифу для такси, а власти региона смогут установить свои требования к внешнему виду автомобилей в таксопарках. Директор сервиса перевозок «Максим» Максим Шушарин уже критиковал новый закон. Он считает, что количество такси уменьшится, цены увеличатся, а также активизируется теневой сектор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге из таксопарков уходят водители, чтобы самостоятельно продолжать нелегальный бизнес на улицах города. Об этом URA.RU рассказал источник, владеющий таксопарком в уральской столице. Действия таксистов связывают с новым ФЗ-№580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который может сделать их работу менее прибыльной с 1 сентября 2023 года. «Минимум из двух таксопарков Екатеринбурга начали активно уходить водители в „свободное плавание“ — таксовать нелегально без разрешений. Основные причины называют: обязательное приобретение ОСАГО по тарифам для легкового такси, которое стоит в разы дороже стандартного страхования, что повлияет на маржу. Еще мало кому понравился тот факт, что с 1 сентября придется проходить техосмотры и медосмотры перед каждым выездом на смену», — сказал собеседник URA.RU По словам владельца таксопарка, ближе к октябрю можно будет замечать таксистов, зазывающих подвезти людей на автобусных остановках с большим пассажиропотоком. «Не исключено, что водители переймут услуги „Яндекс Go“, в которых таксисты могут подвозить сразу двух пассажиров, если их путь направлен в одну сторону. Будут приспосабливаться к новым условиям», — сетует источник агентства. Согласно 580-ФЗ от 1 сентября 2023 года работать в такси смогут водители, заключившие трудовой договор по найму, а также самозанятые, которые заключили договор со службой заказа такси и водители с зарегистрированными ИП. Закон обяжет водителей приобретать страховку по тарифу для такси, а власти региона смогут установить свои требования к внешнему виду автомобилей в таксопарках. Директор сервиса перевозок «Максим» Максим Шушарин уже критиковал новый закон. Он считает, что количество такси уменьшится, цены увеличатся, а также активизируется теневой сектор.