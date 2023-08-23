В упавшем самолете Пригожина погибла сестра зампрокурора из Челябинской области

24 августа 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Кристина Распопова работала бортпроводницей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным На борту разбившегося бизнес-джета, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, находилась сестра зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова — Кристина Распопова. Она работала стюардессой на рейсе. «Единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина — 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Кристина — сестра зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова», — сообщает издание Baza. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там от комментариев воздержались. Самолет упал вечером 23 августа. Согласно спискам Росавиации, Пригожин в этот момент находился на борту. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек. При этом некоторые источники утверждают, что бизнесмен мог зарегистрироваться на рейс, но улететь на другом самолете, который удачно приземлился в Москве. Утром 24 августа с места крушения тела погибших начали увозить на судмедэкспертизу. По предварительным данным, их повезут в тверской морг. Там находится бюро судебной экспертизы.

На борту разбившегося бизнес-джета, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, находилась сестра зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова — Кристина Распопова. Она работала стюардессой на рейсе. «Единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина — 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Кристина — сестра зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова», — сообщает издание Baza. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там от комментариев воздержались. Самолет упал вечером 23 августа. Согласно спискам Росавиации, Пригожин в этот момент находился на борту. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек. При этом некоторые источники утверждают, что бизнесмен мог зарегистрироваться на рейс, но улететь на другом самолете, который удачно приземлился в Москве. Утром 24 августа с места крушения тела погибших начали увозить на судмедэкспертизу. По предварительным данным, их повезут в тверской морг. Там находится бюро судебной экспертизы.