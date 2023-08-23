23 августа 2023

В упавшем самолете Пригожина погибла сестра зампрокурора из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, стюардессы, споттинг, самолет, стюардесса, бортпроводники, борт самолета
Кристина Распопова работала бортпроводницей Фото:
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В Тверской области разбился самолет с Евгением Пригожиным

На борту разбившегося бизнес-джета, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, находилась сестра зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова — Кристина Распопова. Она работала стюардессой на рейсе.

«Единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина — 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Кристина — сестра зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова», — сообщает издание Baza.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там от комментариев воздержались.

Самолет упал вечером 23 августа. Согласно спискам Росавиации, Пригожин в этот момент находился на борту. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек. При этом некоторые источники утверждают, что бизнесмен мог зарегистрироваться на рейс, но улететь на другом самолете, который удачно приземлился в Москве.

Утром 24 августа с места крушения тела погибших начали увозить на судмедэкспертизу. По предварительным данным, их повезут в тверской морг. Там находится бюро судебной экспертизы.

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На борту разбившегося бизнес-джета, который принадлежал главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, находилась сестра зампрокурора Еманжелинска (Челябинская область) Евгения Распопова — Кристина Распопова. Она работала стюардессой на рейсе. «Единственная девушка, погибшая во время крушения самолета Евгения Пригожина — 39-летняя стюардесса Кристина Распопова. Кристина — сестра зампрокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова», — сообщает издание Baza. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там от комментариев воздержались. Самолет упал вечером 23 августа. Согласно спискам Росавиации, Пригожин в этот момент находился на борту. Всего в авиакатастрофе погибли 10 человек. При этом некоторые источники утверждают, что бизнесмен мог зарегистрироваться на рейс, но улететь на другом самолете, который удачно приземлился в Москве. Утром 24 августа с места крушения тела погибших начали увозить на судмедэкспертизу. По предварительным данным, их повезут в тверской морг. Там находится бюро судебной экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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