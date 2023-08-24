СКР приглашает челябинцев на учебу в Луганск

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Жители Челябинской области могут получить диплом сотрудника СК в Луганске Фото:

Жителей Челябинской области приглашают получить специальность юриста в Луганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«Объявлен дополнительный набор на обучение в Луганский филиал „Московской академии Следственного комитета Российской Федерации“ по специальности „Правовое обеспечение национальной безопасности“. Будущие студенты смогут получить диплом юриста, при этом форма обучения — очная, срок обучения — пять лет», — заявили в пресс-службе.

Заявить о своем желании участвовать в отборе необходимо до 12 часов 25 августа. Для этого желающим учиться в Луганской народной республике нужно обратиться в отдел кадров следственного управления СКР по региону.

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Жителей Челябинской области приглашают получить специальность юриста в Луганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Объявлен дополнительный набор на обучение в Луганский филиал „Московской академии Следственного комитета Российской Федерации“ по специальности „Правовое обеспечение национальной безопасности“. Будущие студенты смогут получить диплом юриста, при этом форма обучения — очная, срок обучения — пять лет», — заявили в пресс-службе. Заявить о своем желании участвовать в отборе необходимо до 12 часов 25 августа. Для этого желающим учиться в Луганской народной республике нужно обратиться в отдел кадров следственного управления СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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