СКР приглашает челябинцев на учебу в Луганск

Жителей Челябинской области приглашают получить специальность юриста в Луганске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
«Объявлен дополнительный набор на обучение в Луганский филиал „Московской академии Следственного комитета Российской Федерации“ по специальности „Правовое обеспечение национальной безопасности“. Будущие студенты смогут получить диплом юриста, при этом форма обучения — очная, срок обучения — пять лет», — заявили в пресс-службе.
Заявить о своем желании участвовать в отборе необходимо до 12 часов 25 августа. Для этого желающим учиться в Луганской народной республике нужно обратиться в отдел кадров следственного управления СКР по региону.
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