25 августа 2023

Челябинский пенсионер утонул во время рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборг. Пермь, рыбаки в лодке
Тело рыбака ищут спасатели (фото из архива) Фото:

В Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки на озере Куяш. Его тело ищут спасатели, сообщил источник URA.RU.

«В пятницу на озере Куяш во время рыбалки утонул мужчина 1959 года рождения. Его тело еще не найдено», — сообщил источник URA.RU.

Резиновая лодка, на которой рыбачил пенсионер, отбуксирована к берегу. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.

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В Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки на озере Куяш. Его тело ищут спасатели, сообщил источник URA.RU. «В пятницу на озере Куяш во время рыбалки утонул мужчина 1959 года рождения. Его тело еще не найдено», — сообщил источник URA.RU. Резиновая лодка, на которой рыбачил пенсионер, отбуксирована к берегу. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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