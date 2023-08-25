Челябинский пенсионер утонул во время рыбалки

Тело рыбака ищут спасатели (фото из архива)
В Челябинской области пенсионер утонул во время рыбалки на озере Куяш. Его тело ищут спасатели, сообщил источник URA.RU.
«В пятницу на озере Куяш во время рыбалки утонул мужчина 1959 года рождения. Его тело еще не найдено», — сообщил источник URA.RU.
Резиновая лодка, на которой рыбачил пенсионер, отбуксирована к берегу. По факту гибели мужчины начата проверка. URA.RU запросило официальный комментарий в следственном управлении СКР по Челябинской области.
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