В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят маршруты

В Челябинске с 28 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина со Свердловским проспектом. В связи с этим четыре троллейбуса временно изменят маршруты, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».
«С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Модернизируем контактную сеть. Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты», — сообщается в telegram-канале транспортников.
Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:
- 10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег
- 12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей
- 17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина
- 19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный.
Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами 2, 4, 15, 51, 64, 483.
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