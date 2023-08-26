В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят маршруты

27 августа 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Движение на перекрестке Ленина со Свердловским будет закрыто до 31 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 28 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина со Свердловским проспектом. В связи с этим четыре троллейбуса временно изменят маршруты, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Модернизируем контактную сеть. Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты», — сообщается в telegram-канале транспортников. Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам: 10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег

12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей

17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина

19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный. Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами 2, 4, 15, 51, 64, 483.

В Челябинске с 28 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина со Свердловским проспектом. В связи с этим четыре троллейбуса временно изменят маршруты, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Модернизируем контактную сеть. Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты», — сообщается в telegram-канале транспортников. Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам: Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами 2, 4, 15, 51, 64, 483.