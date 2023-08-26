26 августа 2023

В Челябинске четыре троллейбуса временно изменят маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, троллейбус, 75лет победы
Движение на перекрестке Ленина со Свердловским будет закрыто до 31 августа Фото:

В Челябинске с 28 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина со Свердловским проспектом. В связи с этим четыре троллейбуса временно изменят маршруты, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Модернизируем контактную сеть. Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты», — сообщается в telegram-канале транспортников.

Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

  • 10. Солнечный берег — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Солнечный берег
  • 12. Молдавская — Комсомольский проспект — ДК Строителей
  • 17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — Парк Гагарина
  • 19. Первоозерный — Свободы — Тимирязева — Площадь Революции — Первоозерный.

Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами 2, 4, 15, 51, 64, 483.

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В Челябинске с 28 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток проспекта Ленина со Свердловским проспектом. В связи с этим четыре троллейбуса временно изменят маршруты, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «С 28 августа до 5 утра 31 августа закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина. Модернизируем контактную сеть. Троллейбусы 10, 12, 17, 19 временно изменят свои маршруты», — сообщается в telegram-канале транспортников. Троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам: Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами 2, 4, 15, 51, 64, 483.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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