В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная, 80Б. В помещении загорелся мусор, в результате пожара погиб 83-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«В квартире было все захламлено, загорелся мусор на площади два квадратных метра. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 83-летнего мужчины. Предположительно, он погиб из-за дыма», — рассказал собеседник агентства.
Пожар произошел примерно в час ночи 30 августа. На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожарных машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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