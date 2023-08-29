При пожаре в Екатеринбурге погиб пенсионер. Фото 30 августа 2023 в 02:48 Размер текста - 17 + Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп пенсионера, сообщил очевидец Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная, 80Б. В помещении загорелся мусор, в результате пожара погиб 83-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В квартире было все захламлено, загорелся мусор на площади два квадратных метра. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 83-летнего мужчины. Предположительно, он погиб из-за дыма», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел примерно в час ночи 30 августа. На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожарных машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная, 80Б. В помещении загорелся мусор, в результате пожара погиб 83-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В квартире было все захламлено, загорелся мусор на площади два квадратных метра. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 83-летнего мужчины. Предположительно, он погиб из-за дыма», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел примерно в час ночи 30 августа. На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожарных машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям