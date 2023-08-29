29 августа 2023

При пожаре в Екатеринбурге погиб пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логоушке. Курган, мчс, пожар, тушение, пожарные
Во время тушения пожара спасатели обнаружили труп пенсионера, сообщил очевидец Фото:

В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная, 80Б. В помещении загорелся мусор, в результате пожара погиб 83-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«В квартире было все захламлено, загорелся мусор на площади два квадратных метра. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 83-летнего мужчины. Предположительно, он погиб из-за дыма», — рассказал собеседник агентства.

Пожар произошел примерно в час ночи 30 августа. На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожарных машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Восточная, 80Б. В помещении загорелся мусор, в результате пожара погиб 83-летний мужчина. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В квартире было все захламлено, загорелся мусор на площади два квадратных метра. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 83-летнего мужчины. Предположительно, он погиб из-за дыма», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел примерно в час ночи 30 августа. На месте происшествия работали 11 спасателей и три пожарных машины. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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